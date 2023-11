Trabajadores de Sanitas se manifiestan en ciudades de Colombia en apoyo a la compañía

Centenares de trabajadores de la entidad promotora de salud (EPS) Sanitas, de origen español, salieron este lunes a las calles de varias ciudades colombianas para mostrar su apoyo a la compañía en medio de la crisis financiera que ha manifestado que atraviesa y contra la petición del Gobierno de investigarla.

Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Medellín y Cali fueron algunas de las ciudades donde se hicieron concentraciones de trabajadores vestidos de blanco y con banderas de Colombia.

Empleados de Sanitas en Medellín se unieron al plantón convocado a nivel nacional en respaldo a la EPS y en rechazo a las declaraciones del ministro de Salud. #VocesySonidos pic.twitter.com/UgeC4cGKIF — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 27, 2023

La Superintendencia de Salud de Colombia pidió el 31 de octubre a Sanitas, perteneciente a la multinacional Keralty, que garantice el suministro de medicamentos a sus afiliados y presente un plan de contingencia después de que la cadena de farmacias Cruz Verde anunciara que no podrá dar fármacos a sus usuarios por falta de pagos.

¿Qué dijo el ministro de Salud sobre Sanitas?

"Sanitas aparece como la pobrecita que no tiene nada qué comer pero encontramos que mientras crecen sus utilidades y tienen más activos, bajan el capital mínimo, no tiene el patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas", señaló la semana pasada el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Con respecto a la deuda que Sanitas, una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, demanda al Gobierno, Jaramillo señaló que el único pago pendiente es del 2022, por 90.000 millones de pesos (unos 22 millones de dólares), para lo que se encuentran haciendo "un crédito público".

A esta hora avanza la manifestación por parte de los empleados de la EPS Sanitas para defender y respaldar a la entidad prestadora de servicios. La movilización llegará hasta el Parque de las Banderas. #VocesySonidos pic.twitter.com/bis1mflilV — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 28, 2023

En este contexto, el pasado viernes, Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, dueño de Sanitas y Colsanitas en Colombia, se reunió en Bogotá con el embajador de España, Joaquín de Arístegui.

"Llevan 40 años contribuyendo a la salud en Colombia. Su viaje sirve para reconocer la labor de sus miles de trabajadores colombianos", escribió en sus redes sociales el embajador tras el encuentro.

A esta hora hay cierre total en la carrera Septima con calle 32 en Bogotá por el plantón pacífico que realizan los trabajadores de la EPS Sanitas en inmediaciones al Ministerio de Salud. #VocesySonidos pic.twitter.com/0ZLj9jBYcU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 28, 2023

El pasado 27 de julio las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al Gobierno en la que mostraron su preocupación por la situación financiera del sector, agregando que preveían serias dificultades para seguir con sus operaciones después de septiembre.

Ante esa alerta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, cuyo Gobierno presentó al Congreso un controvertido proyecto de ley de reforma de la salud que conlleva una pérdida de poder y de gestión de las EPS, aseguró que el sistema tiene asegurada su financiación hasta finales de año.

