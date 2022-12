Trabajadores del hospital San Rafael de Itagüí entraron en paro por 24 horas

Son por lo menos 300 los trabajadores de las diferentes áreas del hospital San Rafael de Itagüí los que están afectados por los retrasos en sus pagos. Algunos hace seis meses no reciben salario.

Así lo denunció Ricardo Sanmartín, enfermero profesional y líder de trabajadores, quien indicó que por eso este miércoles adelantan un plantón en las afueras de la institución y suspendieron los servicios de especialistas y consultas generales. Solo prestan atención de urgencias vitales.

Sanmartín explicó que la situación es crítica, debido a que en su caso hace cuatro meses que no recibe salario y en casos como los de algunos especialistas ya llevan ocho meses esperando que el hospital se ponga al día con sus pagos.

“La justificación es que las EPS no pagan, pero los bancos no nos dan espera, los arriendos no esperan y menos las EPS con que cuidamos a nuestros hijos”, manifestó.

Los empleados avanzan en la creación de un comité, con el que esperan llegar a acuerdos con las directivas del hospital, iniciando los encuentros en la tarde de este miércoles. El objetivo es, además de empezar a recibir sus salarios atrasados, retomar la prestación de todos los servicios en el hospital, para que los pacientes no se vean altamente afectados.

Deudas con Fedsalud ascienden a más de 4.000 millones de pesos

En medio de la crisis que debe resolver con los trabajadores, el hospital también deberá afrontar varios procesos en los juzgados, entre ellos la demanda interpuesta por Fedsalud, la federación de trabajadores de la salud que les dejó de prestar sus servicios hace aproximadamente seis meses, debido a las deudas.

Esteban Bustamante, director ejecutivo de Fedsalud, explicó que el hospital les adeuda hace más de un año 2.000 millones en pagos a personal de enfermería y más de 2.050 millones de pesos de pago de especialistas, por lo que interpusieron una demanda en el Juzgado Segundo de Itagüí.

Dice que es preocupante la situación del hospital con respecto a los del resto del departamento, debido a que a todos les hacen los pagos las mismas EPS pero este es el que más endeudado está, por lo que manifiesta la necesidad de una investigación por parte de los entes de control.

