Usuarios de EPS Sanitas, esto es lo que debe saber sobre el proceso de intervención

La Superintendencia de Salud anunció la intervención de la EPS Sanitas, que cuenta con más de 5.7 millones de pacientes afiliados. Según la entidad, los usuarios no se verán afectados.

La intervención de la EPS Sanitas significa que el Estado asume el control de esta EPS: la atención de los pacientes y el manejo de los centros médicos. Todo lo asume la Superintendencia de Salud a través de un interventor.

Abecé de la intervención a la EPS Sanitas

¿Dónde seguirán atendiendo a las personas de Sanitas?

Las personas seguirán yendo a los mismos lugares de siempre para sus citas y tratamientos. No es necesario cambiar de doctor ni hacer nuevos trámites para servicios que ya te han aprobado.

¿Hay que hacer trámites diferentes ahora?

No es necesario hacer ningún trámite diferente a lo habitual para recibir atención médica, pedir autorizaciones o recoger medicinas.

¿Los servicios seguirán siendo los mismos?

Sí, todo seguirá funcionando como hasta ahora y los servicios no se verán afectados.

Si soy responsable de mi familia, ¿el servicio cambia para ellos?

Su familia seguirá recibiendo los mismos servicios sin cambios.

Si tengo cita con un especialista, ¿se mantiene o debo pedirla de nuevo?

Las citas programadas siguen en pie, no es necesario solicitarlas de nuevo.

¿Dónde recojo las medicinas que me receten en el futuro?

Podrá recoger sus medicinas en las mismas farmacias que Sanitas ha establecido en cada municipio, sin cambios.

Si ya me recetaron medicinas, ¿necesito una nueva autorización para recogerlas?

No, puede recoger sus medicinas con la receta que ya tiene, en la farmacia habitual.

Si tengo una emergencia, ¿a dónde voy?

Debe ir a los centros de atención que Sanitas ha determinado en cada municipio. En caso de una emergencia muy grave, puede ir al hospital o clínica más cercana, incluso si no tienen acuerdo con Sanitas.

¿Cómo sé en qué clínicas y hospitales me atenderán?

Serán las mismas clínicas y hospitales que Sanitas ya le ha ofrecido antes.

Si estoy en medio de un tratamiento o tengo un procedimiento programado, ¿seguirá igual?

Sí, todo sigue igual, sin cambios en su tratamiento o procedimientos programados.

Si yo o alguien de mi familia está hospitalizado, ¿Sanitas seguirá cubriendo?

Sí, Sanitas seguirá cubriendo los servicios y costos de hospitalización.

Estoy embarazada y espero servicios, ¿quién se encarga de mi atención?

Sanitas seguirá siendo responsable de su atención y no se suspenderán sus servicios.

Imagen de referencia de embarazo Foto: Suministrada

Si tengo una tutela en proceso, ¿cómo hago para los trámites de autorización y entrega de lo que cubre?

Lo puede hacer de la misma forma que siempre ha hecho.

Si necesito un servicio no incluido en el plan de salud y no puedo parar mi tratamiento, ¿qué hago?

No necesita hacer nada adicional. Si ya empezó un tratamiento, Sanitas lo continuará. Si necesita uno nuevo, puede tramitarlo como siempre.

Si tengo un problema o fallo en la atención, ¿qué hago?

Puede hacer un reclamo directamente en Sanitas o contactar a la Supersalud en la línea 018000 513700 o en su sitio web www.supersalud.gov.co.

¿Se asegura el servicio en los mismos centros, clínicas y hospitales?

Sí, el servicio seguirá siendo en la red de Sanitas como de costumbre.