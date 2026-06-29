¿Va a correr sus primeros 15K? Siga estas recomendaciones médicas

Cada vez más colombianos se suman al running como una alternativa para mejorar su salud y asumir nuevos retos deportivos. Con un calendario que reúne más de un centenar de competencias durante 2026, las carreras de 15 kilómetros se han convertido en uno de los principales objetivos para corredores aficionados. Sin embargo, los especialistas recuerdan que completar la distancia requiere una preparación física y médica adecuada.

De acuerdo con el cardiólogo Ricardo Fernández, coordinador del área de Cardiología del Deportista del Centro Clínico Sicor, antes de participar en una prueba de resistencia es recomendable realizar una autoevaluación del estado de salud. Si existen antecedentes cardiovasculares, síntomas o factores de riesgo, lo más prudente es acudir a una valoración médica antes de iniciar o continuar con el entrenamiento.

"Uno de los primeros pasos es responder un cuestionario de autoevaluación que permita identificar antecedentes cardiovasculares, síntomas o condiciones que puedan requerir una valoración médica previa. La prevención es fundamental para disfrutar una experiencia deportiva segura y saludable", explicó Fernández.

Señales de riesgo durante la práctica de running

Entre las principales señales de alerta que nunca deben ignorarse se encuentran el dolor en el pecho durante el ejercicio, mareos, desmayos, dificultad para respirar fuera de lo habitual o antecedentes de enfermedades cardíacas. En cualquiera de estos casos, los expertos recomiendan suspender la actividad física y consultar con un profesional de la salud.



¿Cómo preparar una carrera de 15K?

Los especialistas también aconsejan seguir un plan de entrenamiento progresivo, especialmente si se trata del primer 15K. La recomendación es que cerca del 80 % de las sesiones iniciales se realicen a baja intensidad y que el volumen semanal aumente entre un 10 % y un 20 %, evitando incrementos bruscos que puedan provocar lesiones o sobrecargas musculares.

"El objetivo no es solamente cruzar la meta, sino hacerlo en las mejores condiciones posibles. Una preparación adecuada permite reducir el riesgo de lesiones, mejorar el rendimiento y facilitar la adaptación progresiva del cuerpo a las cargas de entrenamiento", señaló el especialista.

Running no es solo correr

Además del entrenamiento de carrera, los médicos sugieren incorporar una o dos sesiones semanales de entrenamiento cruzado mediante actividades como ciclismo, natación o ejercicios de bajo impacto. Igualmente, recomiendan fortalecer grupos musculares como el core, los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales, además de reservar al menos un día completo de descanso para favorecer la recuperación.

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La hidratación, una alimentación balanceada y el respeto por los tiempos de recuperación también hacen parte de la preparación para afrontar una carrera de 15 kilómetros. Llegar bien descansado y mantener una adecuada ingesta de líquidos antes, durante y después de la competencia ayuda a mejorar el rendimiento y disminuir el riesgo de complicaciones.

"La mejor estrategia para disfrutar una carrera es prepararse con tiempo, escuchar las señales del cuerpo y entender que el deporte también implica autocuidado. Cuando entrenamiento y prevención van de la mano, la experiencia resulta mucho más gratificante y segura", concluyó Fernández.