Dan de alta a Yeidis Pérez, auxiliar de enfermería que tuvo reacción negativa a vacuna contra COVID

Luego de permanecer varios días hospitalizada, la auxiliar de enfermería Yeidis Johana Pérez Martínez, de 33 años de edad, fue dada de alta tras presentar desmayo y convulsiones tras ser vacunada contra el COVID-19 con el fármaco de Sinovac.

Yeidis manifestó que su vida, desde que le aplicaron la vacuna, cambió radicalmente para mal, pues pasó de ser una mujer independiente a depender totalmente de una ayuda para poder movilizarse.

“Desde el día que a mí me aplicaron la vacuna, yo lo que sentí fue un mareo y que se me había caído el brazo donde me aplicaron la vacuna, otra vez lo alcé y otra vez se me cayó, de una vez empecé a vomitar y de ahí no recuerdo más nada, sino cuando estaba en la sal de recuperación en Montería”, dijo.

“Desde ahí no he tenido más vida, pasó con dolor de cabeza, mucho mareo, no puedo caminar por sí misma y me encuentro muy decaída”, expresó la enfermera Pérez.

La enfermera manifestó que el neurólogo tratante le dio de alta ordenándole solo Tiamina y Complejo B, medicamentos que no le ayudan a soportar el dolor constante con el que pasa todo el día.

En tres semanas debo regresar a Montería, a una cita con el doctor, pero desde que me dieron salida, yo no he podido descansar para nada. El dolor de cabeza es tan profundo que me hace perder la fuerza en todo mi cuerpo aseguró Yeidis Pérez.

Sobre este caso ninguna autoridad de salud se ha pronunciado al respecto para confirmar o descartar que los síntomas presentados por la auxiliar de enfermería tengan o no relación a la aplicación del biológico.

Escuche la entrevista completa aquí: