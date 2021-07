“Hay que eliminar las barreras de acceso y desinformación”: experto sobre el temor a la vacunación

Primero había insistencia en traer vacunas contra el coronavirus, ahora que las hay, muchas personas no quieren vacunarse. Así lo ha dejado en los últimos días los puntos de vacunación, en donde hay soledad o muy poca afluencia de personas.

Frente a este tema, Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, aseguró en BLU Radio que, según una encuesta, en Bogotá una de cada cuatro personas no está dispuesta a vacunarse, hecho que genera preocupación.

“Casi el 25 % de la población en Bogotá, según una encuesta, está poco dispuesta o nada dispuesta a vacunarse. Es por la alta desinformación. (…) Hay que eliminar todas las barreras de acceso y desinformación, hay que reforzar todo eso. Todas las vacunas son seguras, pero falta información”, explicó Hernández.

Además, añadió: “La mejor vacuna es la que a uno le toque. Toda vacuna es un medicamento, se pueden presentar reacciones adversas”.

Hernández también se refirió a la propuesta de Claudia López, sobre abrir la vacunación para todos los mayores de 12 años. “Es una buena protesta y es clave porque no damos tiempo a que el virus mute, pero el Gobierno no aprueba porque no hay vacunas; pero lo ideal sería la vacunación abierta”, señaló.

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: