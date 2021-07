Desempleo y educación, las preocupaciones de la gente para las elecciones: Juan Carlos Echeverry

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry se lanzó al agua de la agitada piscina de las elecciones presidenciales. Así lo dio a conocer esta semana cuando anunció el inicio de la recolección de firmas.

En diálogo con Sala de Prensa BLU aseguró que ya ha estado en varios lugares del país y aún le falta mucho por recorrer. “Hay mucho entusiasmo en el grupo que está recolectando las firmas. Eso me llena de alivio de energía, porque la gente sí está respondiendo”, dijo.

Agregó que se empieza esta carrera por la presidencia a través de firmas y no con el partido Conservador porque así es la forma más fácil de darse a conocer. “No soy la persona más conocida en el país. A la gente hay que hacerles llegar quién soy yo, qué he hecho y porque soy la persona indicada. Eso hay que hacerlo contándose y no hay ningún esfuerzo tan efectivo como las firmas”, señaló.

Echeverry también habló sobre las principales preocupaciones de la gente: “Están muy angustiados con las elecciones. El país está saliendo de una crisis con mucho desempleo y esa es la principal angustia, más la educación. Además, la seguridad, la justicia y la corrupción son los temas que le interesa a la gente”.

Una vez recolectadas las al menos 560.000 firmas necesarias, Echeverry afirmó que espera contar con el apoyo del partido Conservador y formar parte de la gran coalición de centro derecha. “Aquí se trata de sumar y multiplicar, y no de restar y dividir”, sentenció.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: