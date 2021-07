"Colombia no puede equivocarse en 2022": Juan Carlos Echeverry se lanza a la Presidencia

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry presentó oficialmente el inicio de la recolección de firmas para lanzarse a la presidencia de Colombia. En diálogo con BLU Radio explicó algunas de sus propuestas y cuál será su postura política.

En primer lugar, Echeverry señaló que su desafío más grande es darse a conocer, hecho que logrará con las firmas: “No soy la persona más conocida en el país y las firmas son ese ejercicio. Ya estuvimos en buena parte de la costa caribe, en Ibagué, Neiva y Cali; ahora vamos para el eje cafetero, para Nariño, Cauca, los llanos, Santander. Las firmas permiten contar quien soy yo”.

El exministro, además, se calificó como un economista manejador de crisis. “Es lo que se necesita ahora. (.) Yo manejé la crisis de Ecopetrol, fui parte del equipo que manejo la crisis macroeconómica hace 20 años entonces ya estoy probado. No nos podemos equivocar porque eso sería temerario”, aseguró.

A la pregunta sobre sus diferencias con los demás precandidatos, Echeverry respondió: “Mi función no es eternizar en el poder a un partido; segundo, yo no sé solo de salud, yo sé de toda la macroeconomía, sé de finanzas públicas; y tercero, tal vez soy la persona con más contacto en la banca internacional. Soy el economista que más relación tiene con el mundo financiero”.

Asimismo, ante eventuales alianzas explicó: “Lo más importante en este momento es saber cuál es el centro de las preocupaciones. La gente está exasperada con los partidos políticos, la gente quiere que uno no le quite el ojo el balón: el desempleo, el hambre, los estudiantes que no pueden pagar matriculas y las amas de casas. (…) Yo cuando pienso en un problema nunca pienso si es de izquierda y derecha”.

Finalmente, advirtió que probablemente las elecciones del próximo año son las más importantes de la historia del país. “Colombia no se puede dar el lujo de equivocarse en 2022. Aquí puede cambiar todo, por eso es que yo estoy participando. El año 22 puede ser el inicio de una década maravillosa”.