"Información de contratos de vacunas es de interés público, es un derecho conocerla": Camilo Enciso

El abogado Camilo Enciso , director del Instituto Anticorrupción, habló en Mañanas BLU sobre la polémica que surgió por la filtración de los precios pagados a farmacéuticas por vacunas contra el COVID-19, luego de un error del Consejo de Estado. El jurista, aseguró que la divulgación de los contratos no la hizo él y culpó a medios de comunicación. No obstante, antes de que periodistas los dieran a conocer, Enciso mostró apartes en sus redes sociales.

"Los medios de comunicación al igual que cualquier colombiano tenemos derecho al ejercicio de libre expresión. En este caso ya era de dominio publico porque el Consejo de Estado lo publicó. Estaban en la mano de varios medios de comunicación que estaban publicando esos elementos", sostuvo.

"La información contenida en los contratos es de interés público y consideramos que es un derecho de toda la ciudadanía tener acceso a la información, lo cual está amparado en la ley de transparencia de acceso a la información pública", añadió.

La publicación de los datos confidenciales fue rechazada por el Gobiern o, que en la mañana de este miércoles sostiene una reunión con representantes de farmacéuticas para abordar el tema. El Consejo de Estado, por su parte, calificó la revelación de los contratos como un "error" y anunció una investigación interna para establecer lo sucedid o.

"La única responsabilidad si no se venden vacunas es de las farmacéuticas, no mía (...) No podemos bajo el argumento del chantaje de las farmacéuticas entender que nos tenemos que aguantar lo que sea", sostuvo Enciso.

"En muchos países los países los precios se han filtrado y en ninguno de ellos ha pasado nada. las farmacéuticas no han dejado de venderle a los gobiernos. En Argentina lo que pasó fue que el Gobierno no firmó un contrato con Pfizer, que es distinto", complementó.

Ecuche a Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, en entrevista con Mañanas BLU: