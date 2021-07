No hay sustento científico para aplazar segunda dosis de Pfizer: abogado que ganó tutela

El abogado Ernesto Camilo Brugés López, quien ganó una tutela que obligó al Ministerio de Salud aplicarle la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a las tres semanas y no a los tres meses, habló en Mañanas BLU sobre su caso.

"El Gobierno amplió a 90 días la aplicación de la segunda dosis, pero no soportaba su decisión en estudios científicos que avalaran eso. Estudios científicos como tal no existían, pero eso es lo que no me parecía, que a los colombianos nos tomaran como conejillos de indias", declaró.

En opinión del jurista, la decisión de ampliar el plazo del intervalo entre la primera y segunda dosis de la vacuna de Pfizer resulta contraproducente y peligrosa por la aparición de la variante delta.

"Es una locura ampliar plazo de segunda dosis cuando estamos en riesgo por una nueva variante", aseguró.

Escuche al abogado Ernesto Brugés en Mañanas BLU: