“No me he saltado ninguna fila”: periodista acusado de “colarse” en vacunación COVID en Yopal

Óscar Medina , periodista que fue vacunado contra el COVID-19 en Yopal, habló sobre las acusaciones en su contra de que se habría "saltado la fila" en la vacunación y señaló que aparece priorizado en la página del Ministerio de Salud por cuenta de la empresa que tiene con su esposa, dedicada al mantenimiento de equipos biomédicos en el Hospital Regional de la Orinoquía.

Medina es un reconocido periodista en Casanare y genero polémica por la publicación de fotos en las que se ve la aplicación de la vacuna.

"Yo no me he saltado ninguna fila, ni utilizado influencias o algo similar", señaló Medina Gómez.

"La priorización de mi vacunación y la de mis empleados fue hecha por el Ministerio de Salud, organismo que, a nivel nacional, le pide a los hospitales y clínicas el listado de las personas que trabajan dentro de las instituciones", enfatizó.

Medina es el representante legal de la empresa 360 Plus, dedicada al mantenimiento de equipos biomédicos.

"Al hospital le pidieron ese listado y mi secretaria lo envío, incluyendo mi nombre como gerente, porque yo también laboro dentro del hospital", explicó el comunicador, quien agregó que su esposa es profesional del sector salud.