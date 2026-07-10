Vargas Lleras desmiente estados financieros de Nueva EPS; acusa al Gobierno de "politizar" entidad

En diálogo con Mañanas Blu,Enrique Vargas Lleras respondió a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien lo responsabiliza del descalabro financiero de la Nueva EPS. Vargas Lleras, exmiembro de la junta directiva de la entidad, no solo descalificó las acusaciones, sino que denunció una toma política de la aseguradora por parte del actual Gobierno.

Cuestionamientos a la veracidad de los estados financieros

Uno de los puntos centrales de la defensa de Vargas Lleras es la supuesta inexistencia de estados financieros certificados que respalden las denuncias de pérdidas millonarias. Según el exdirectivo, lo presentado por el actual interventor, Jorge Iván Ospina, carece de validez legal.

“No hay estados financieros. Que el señor Jorge Iván Ospina haya producido un papel, unos asientos contables. Esos no son estados financieros”, afirmó Vargas Lleras, explicando que para que estos documentos sean legítimos deben ser auditados por la revisoría fiscal y aprobados por la junta directiva o la asamblea de accionistas, procesos que, según él, no han ocurrido.



Vargas Lleras fue enfático al señalar que la administración actual está utilizando cifras sin sustento para desprestigiar a la gestión anterior. “No hay una base legal para que podamos hablar sobre esos temas. No hay estados financieros aprobados del año 24 ni 25”, puntualizó.

Denuncias de politización y "saqueo" de la entidad

El exmiembro de la junta directiva lanzó una acusación directa contra el Gobierno sobre el manejo de la Nueva EPS tras su intervención. Aseguró que la entidad ha sido utilizada como un botín político para los aliados del presidente Petro.

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“Estos señores intervinieron la entidad y se la robaron por completo. Politizaron la entidad, cogieron cada territorial y la repartieron como pan a todos los aliados políticos de Petro”, denunció con severidad.

Gustavo Petro AFP

Asimismo, calificó de "ridícula" e "insentido" la imputación de que él mismo hubiera escondido facturas para maquillar las cuentas de la compañía. Vargas Lleras argumentó que, en el sistema contable colombiano actual, es técnicamente imposible ocultar tal volumen de información.

“¿Cómo hace una persona para esconder 5 billones de facturas que se producen electrónicamente, que pasan primero por el sistema de la DIAN para que yo las haya ocultado? Eso es demencial”, cuestionó.

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El rol de la Junta Directiva frente a la administración

Vargas Lleras también aclaró que las funciones de una junta directiva son de carácter consultivo y de orientación, mas no administrativas o de ejecución directa en la contratación.

“Nosotros no éramos administradores, nosotros no manejábamos contrataciones... Nosotros somos un cuerpo consultivo que marcamos unos derroteros”, explicó, señalando que Petro desconoce el funcionamiento institucional al intentar culpar a los miembros de la junta por la gestión operativa.

Acciones legales y críticas personales al mandatario

Sobre el futuro de esta disputa, Vargas Lleras manifestó que ya tiene en curso varias acciones legales contra el presidente, incluyendo denuncias ante la Comisión de Acusaciones, la Procuraduría y organismos internacionales como la CIDH.

No obstante, descartó interponer nuevas tutelas, argumentando que una rectificación de Petro "no sirve para nada" frente a los fallos del Consejo de Estado que ya le han dado la razón.

Escuche aquí la entrevista: