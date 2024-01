Variante JN.1 del COVID: estos son los síntomas; recomiendan usar tapabocas

Transcription

el doctor Giovanni Rubiano es el director del Instituto Nacional de Salud, al frente de las alertas que hay por la nueva variante del Covid, la J. N. Uno, que es el motivo de análisis internacional. Una variante que ya está en Estados Unidos, que ya está en Europa y que llegó a Colombia. Que quiere decir? Por otro lado, el covid todavía está lejos de irse. El covid está vivo, El covid, el mar está vivo, El covid está vivo. Doctor Rubiano, Buenos días. Buenos días, Néstor. Para ti y para los miembros de la mesa de trabajo y todos tus oyentes, qué sabemos desde las autoridades sanitarias? Usted al frente, Doctor Rubiano. Mmm. Uno de esta nueva cepa de este nuevo linaje del COVID. Bueno, lo que tenemos en este momento es una evidencia de circulación y secuenciación económica de una variante que es la J. N uno. Ella proviene de Omicron, que recordemos también es una de las variantes, porque esto tiene como estos bisnietos, tataranietos desde el ancestro, que es el sarscov dos. Lo que estamos viendo es un aumento esperado en los casos de infección respiratoria en este último trimestre del año e iniciando el dos mil veinticuatro, que es usual para esta época por la mayor interacción social durante la época de Sebna y además, por el cambio climático que hemos tenido. Lo importante para decir aquí Nestor para ustedes y todos los oyentes es que tenemos una evidencia de una circulación de una variante que la acompañan, la eje cinco X y también la X BB uno cinco, pero que se ha venido incrementando, así como ocurrió en Estados Unidos y en Europa. La presencia de J. M. Uno muy importante en este momento, señalarle a a todos los oyentes que es muy importante que se tenga en cuenta que es muy infecta. O sea, ella se multiplica y y y digamos, tiene la capacidad de infectar muy rápido, pero con baja capacidad de producir enfermedad, hospitalización y muerte. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Doctor Rubiano, esta nueva variante necesita otra vacuna? Pues no. Esta nueva variante Néstor no necesita una nueva vacuna porque como lo comentábamos previamente, es un descendiente. Es un sublinaje de los de las de las cepas anteriores que han venido surgiendo, digamos, alrededor del mundo. Entonces digamos que las vacunas que tenemos disponibles en el país perfectamente pueden contener, digamos, la mayor propagación del virus a nivel nacional. Doctor Rubén, los síntomas son similares a los síntomas que hasta ahora hemos tenido del covid diecinueve. Fíjate que ayer teníamos una mesa técnica a nivel nacional para revisar justamente ese tema y los síntomas que se están presentando son dolor de cabeza, modera o rinorrea que llamamos clínicamente dolor a nivel corporal, articulaciones y músculos, y es una corza. O sea, es como si tuviéramos una gripa fuerte, pero realmente va pasando alrededor de una semana y vas dividiendo los síntomas. Muy importante en este punto de los síntomas, que si nosotros y ya pasando un poco al tema de las recomendaciones, si tenemos síntomas respiratorios deberíamos no asistir al trabajo o al colegio, a los sitios donde hayan más personas para no contaminar. Si ya definitivamente tenemos que asistir porque nos tocó salir y la gripe no es tan fuerte o los síntomas respiratorios no son tan fuertes. Pues utilizar entonces el tapa. Sí, doctor Rubiano, qué medidas? Porque ya venimos de una etapa de conocer el covid diecinueve. Pero esta cepa o este linaje es diferente que funciona aparte del tapabocas o por lo menos aislarse, como se lo recomienda no asistir a sitios donde haya más personas para contagiar que funciona para este linaje. J. N. Uno. Pues mira las recomendaciones, pues son las mismas que hemos venido diciendo desde el principio del origen de la pandemia, pero ya con algunos temas muy puntuales. Ya sabemos que el virus se transmite por vía aérea, entonces fundamental, que si estamos en espacios cerrados y tenemos a alguna persona con síntomas respiratorios, vamos a abrir las ventanas y vamos a ventilar ese espacio cerrado, ya sea en aulas de clase, espacios de trabajo, sitios de reuniones sociales, porque esa es la forma principal de contener que el virus entonces llegue a nuestros pulmones, a nuestro organismo y nos infecte. Segundo, si tenemos síntomas respiratorios lo ideal es no asistir a otros sitios, digamos donde hayan más personas y si defini, obviamente tenemos que hacerlo porque no son tan fuertes el uso del tapabocas. Y adicionalmente vamos a continuar con el lavado de manos y el distanciamiento social. Pero lo fundamental en esto es la ventilación del espacio cerrado. Es lo fundamental, porque es la única manera comprobada científicamente que podemos mitigar la multiplicación y la expresión del virus Doctor Rubiano. El Covid atacaba principalmente cuando se complicaba los pulmones. En este caso, la tos. Veo que no es uno de los síntomas de este tipo de variante de la J. N. Uno. Hay riesgos de complicaciones, eh pulmonares por cuenta de de esta variante es muy importante tu pregunta porque me permite reafirmar algo que hemos venido comentando durante la mañana. Esta variante J n uno tiene más vilencia. Osea ya se multiplica mucho más rápido. Pero hemos evidenciado no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Anoche tuvimos una reunión con funcionarios del CDC de Atlanta y otros funcionarios a nivel mundial que también tienen esta labor de vigilancia genómica en los laboratorios. Identificamos que tiene baja capacidad muy baja, capacidad de producir enfermedad que requiera hospitalización, una unidad de cuidado sido o muerte. Entonces, en ese sentido, digamos que no nos va a generar unos síntomas preocupantes o mayores a los que ya hemos visto. Pero sin duda me permite tu pregunta hacer énfasis en lo siguiente Las personas que tienen morbilidades, es decir, que tienen hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar, ostia crónica, asma En fin, estas personas que tienen estas enfermedades de base deben tener un cuidado adicional deben tener un cuidado adicional y ellos son los que particularmente deberían entonces tener el uso de su tapabocas, incluso si hay, digamos, personas cercanas que tienen gripa, que no sabemos si es gripa por influenza o por otros virus o covid. Y es mejor pues entonces prevenir el contagio y tener esa ese cuidado adicional. Claro, doctor Rubiano, sobre todo quienes tienen comorbilidades. Mmm uno. Fíjense que la recomendación es la vacuna, reforzar el esquema a menores de cinco años a personas mayores de los sesenta años. Mmm uno. Y aquí tenemos las bivalente y las mono va lentes, pero quisiera preguntarle mmm uno si hay vacunas, dónde podemos buscar las vacunas y si hay las mono Val que para algunos científicos, para algunos expertos en el sector salud, mmm uno son las que funcionan contra estas nuevas cepas. Bueno, importante es señalar que como esto es una una variante genómica que posee de Omicron, todas las vacunas disponibles en el país funcionan perfectamente para contener la enfermedad. Entonces en Colombia tenemos y es importante no solamente tener en claridad que vivimos disponibilidad de vacunas para el covid, sino también para la influencia estacional. La influencia también causa mucha enfermedad y puede ser igual o más grave, incluso que el mismo covid. Y tenemos que tener en cuenta que las personas que pasan de sesenta años y tienen comorbilidades deberían todos tener la vacuna contra la influencia para para ser más foco en tu respuesta. En la pregunta que haces tenemos más de tres mil centros de atención en todo el territorio nacional y hay disponibilidad de vacuna no solamente mono vante, sino bivalente, que también le sirve para contener esta nueva variante. A ver usted de los mayores de sesenta? Pero qué hacemos, doctor Rubiano con los niños que se quedaron apenas con dos dosis de la vacuna contra el covid verso de los adultos que alcanzan a tener cuatro o cinco de esas vacunas? Pues mira, lo ideal es que en este contexto nosotros desde el gobierno nacional decimos que tenemos vacunas disponibles para los niños desde los seis meses hasta los diecisiete años y verificar entonces el carnet de vacunación. Recordemos que nosotros tenemos que tener dos dosis originales y dos refuerzos en este sentido. Si nosotros verificamos nuestro carnet y y tenemos incompleto el número de dosis, debemos ir a nuestro proveedor de servicios de salud, nuestra IPS o nuestra EPS, y allí verificar entonces las condiciones para aplicar entonces el refuerzo. Pero digamos que la indicación o mejor de señalamiento oficial de desde desde. En ese sentido es Hay vacunas disponibles. Las que hay le sirven a la nueva variante J uno. Y esta nueva variante no produce cuadros mayoritarios. El número de enfermedades ucis, requerimiento de UCI o de fallecimientos se pueden aplicar al tiempo ambas vacunas, es decir, la del covid con la de la influenza. Mira que tenemos tenemos reportes oficiales donde justamente mezclar las plataformas o las diferentes vacunas. Y adicionalmente, como nos pasó en Colombia, a nosotros que tenemos no solamente el esquema de vacunación, sino que nos dio la enfermedad, se nos dio el covid, pues eso nos genera una doble protección de inmunidad que nos haya dado la enfermedad, pero que adicionalmente estemos vacunados, que eso es algo que en otros países o en otras latitudes no se presentaba y por eso las diferencias. Por eso decía Pero por qué se presentan más casos e incluso más casos de requerimiento de UCI y de hospitalización que en Colombia? Porque acá tenemos unas características inmunológicas diferentes. Doctor Rubiano, han pensado en volver a implementar medidas obligatorias para la gente para frenar la propagación de esta nueva variante? No sé, el uso de tapabocas en ciertos lugares, virtualidad escolar y laboral. Distanciamientos. No sé tantas cosas que vivimos durante las épocas más fuertes de la pandemia. No, señor, no se ha contemplado porque los datos oficiales de la vigilancia genómica que es el Instituto Nacional de Salud lo dan para tomar ese tipo de sugerencias o o condiciones especiales, ya que el virus se comporta de una forma particular que es leve. O sea, es una enfermedad leve, no genera una enfermedad moderada o grave y por lo tanto no requerimos unas condiciones adicionales. Lo que si tenemos que hacer énfasis es en el señalamiento de que si las personas tienen síntomas respiratorios, deben aislarse para evitar contagiar a los demás. Y adicionalmente, si los síntomas no son tan fuertes, utilizar el tapabocas fundamental, ventilar los espacios cerrados. Eso es lo más importante. Por supuesto que el lavado de manos y distanciamiento. Pero ventilar los espacios cerrados. Usted es médico? Por supuesto. Doctor Rubin, verdad? Señor? Usted usa tapabocas. Yo uso tapabocas. Si tengo síntomas respiratorios porque Nestor, adicionalmente, en este momento, nosotros podemos no saber si tenemos en nuestro cuerpo el virus del covid o el virus de sincitial respiratorio o hetero, virus, reino, virus o influenza. Porque en este momento también tenemos la confluencia de virus estacionales. Es decir, en este momento de la época del año vienen virus que rutinariamente vienen haciendo presencia y pueden estarse mezclando con el Sarco dos en entonces. Como no sabemos que clase de virus es el que podamos tener en nuestro cuerpo, pero todos se pueden contaminar y transmitir lo Lo que es ideal es usar el tapabocas especialmente en espacios cerrados. Y si la enfermedad es más grave Nestor, permíteme decirle a la comunidad de esto, señor, Si ya nosotros tenemos una enfermedad instaurada y yo siento dificultad respiratoria. Siento fiebre, dolor de cabeza Siento ya un malestar mucho más agudo. Debo entonces consultar los servicios médicos. Cuántas? Cuántas vacunas tiene usted, doctor Rubiano? Yo tengo el esquema completo que son las dos originales y los dos refuerzos. Sí, mmm uno, eh, Usted cree, como cree el ministro de Salud, que las vacunas eran un negocio que las hiciera en un negocio? Oye, Néstor, yo Creo que yo creo que no. Esas no fueron las palabras, eh? No fue el mensaje del ministro Néstor. Yo creería que, eh, las vacunas definitivamente salvan vidas. Las vacunas son muy importantes y todos debemos estar vacunados para todas las enfermedades que haya que seamos susceptibles. Importante. Nestor, sobre tu pregunta decirle a la gente Las vacunas no causan daños, No nos meten chip en la cabeza. No nos generan problemas más adelante en nuestro ADN. Eso es falso. Esas Sig News lo que afectan es justamente que la gente tenga prevención a la hora de vacunarse. Entonces el mensaje oficial desde el Instituto Nacional de Salud y en cabeza de su director es Vamos a vacunarnos a completar nuestro esquema no solamente contra Covid, sino contra influencia. Es estacional. Doctor Rubiano, hoy hay disponibilidad de vacunas suficientes actualizadas contra el covid en Colombia. Sí, señor. Tenemos, eh, en este momento vacunas disponibles. Tenemos más de tres mil puntos de vacunación en todo el país. Es importante señalar acá que no importa el estado o tipo de afiliación ni el estatus migratorio. Tenemos muchos hermanos venezolanos que tienen la duda. Bueno, yo soy venezolano. Entonces me puedo vacunar si te puedes vacunar. Hay vacunas. Mono Valentes en Colombia, señor, hay vacunas Mono valentes. Las más recientes que se han diseñado con la son las bivalente. Las más recientes son las violentes. Pero hay disponibilidad de vacunas para que todos nos podamos vacunar. Y todas las disponibles que nosotros encontremos en el país sirven para esta nueva variante que es descendiente de Omicron y es descendiente del ancestro de