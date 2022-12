18 prácticas inútiles en la vida diaria

-Tener un teléfono fijo, según el estudio en 10 años nadie tendrá el teléfono fijo en sus casas.



-Fijarse en la fecha de vencimiento de las frutas y verduras en el supermercado. Estas no indican necesariamente la fecha exacta en que algo se descompondrá.



-Lavar los Jeans.



-Usar hilo dental. La Asociación Dental Británica dice que no hay un estudio serio que compruebe que esto funcione para limpiar los dientes.



-Estirar antes de hacer un ejercicio, según un estudio estirar no ayuda a incrementar en el rendimiento de las personas al ejercitarse.



-Usar palabras en una conversación en chat, estas se reemplazaran con emoticones.



-Leer noticias negativas, puesto que esto deteriora su estado de ánimo.



-Pelar los vegetales ya que la cáscara posee gran parte de la fibra.



-Comprar antivirus al computador. Gran parte de los ordenadores ya poseen sistemas de verificación de contenido.



-Tomar vitamina C, varios estudios han llegado a la conclusión de que esta vitamina no sirve de nada si usted no vive en extremas condiciones.



-Usar la nevera en exceso o refrigerar alimentos que no lo necesitan.



-Dormir en el día, según estudio de la Universidad de Tokio, esto incrementa el riesgo de diabetes tipo 2.



-Comprar ropa en exceso.



-Tomar ocho vasos de agua diarios.



-Lavarse el pelo, nunca antes el ser humano se había lavado tanto el cabello.



-Aprender a manejar, puesto que ya vienen los carros inteligentes que no necesitarán conductor.



-Oprimir el botón del ascensor para cerrar la puerta. Los diseñadores de ascensores tienen ese botón como un placebo.



-Consumir cinco porciones de vegetales y frutas, ya que esta cambia dependiendo el país.