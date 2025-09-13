A joven de 24 años que eructaba varias veces al día le diagnosticaron grave enfermedad

Bailey McBreen, una joven de 24 años, comenzó a notar en 2021 un cambio extraño en su cuerpo: eructaba entre cinco y diez veces al día sin razón aparente.

Al principio pensó que se trataba de algo pasajero, quizá una molestia digestiva menor, y no le dio mayor importancia. Pero con el tiempo los síntomas se intensificaron, aparecieron calambres en el abdomen, pérdida de apetito y dificultades para ir al baño, señales que finalmente la obligaron a buscar ayuda médica.

Fue en Florida, Estados Unidos, donde la joven enfermera recibió un diagnóstico devastador.

Tras varios exámenes, los médicos confirmaron que padecía cáncer de colon en etapa 3, una enfermedad poco frecuente en personas de su edad.

Bailey McBreen fue diagnosticada con cáncer de colon etapa 3. Foto: Redes sociales

“La primera señal de que algo andaba mal, aunque no lo sabía en ese momento, fue cuando comencé a eructar en exceso. Esto no era normal para mí”, relató Bailey en entrevista con el medio NeedToKnow.

La gravedad del cuadro obligó a realizarle una cirugía de emergencia y ahora enfrenta un proceso de quimioterapia que se prolongará hasta finales de agosto.

Aunque el impacto inicial fue abrumador, Bailey asegura que mantiene su fortaleza y sus ganas de vivir. “Recuerdo que lo primero que pude decir fue: ‘No estoy lista para morir’. Todo lo que pude hacer en ese momento fue llorar la vida que solía tener”, confesó.

Desde su diagnóstico, McBreen ha transformado su estilo de vida. Adoptó una alimentación totalmente orgánica, dedica más tiempo a su familia y trabaja en su bienestar emocional, convencida de que el cáncer le enseñó a valorar cada instante.

Hoy, su caso se ha convertido en un llamado de atención para no ignorar las señales del cuerpo, por insignificantes que parezcan.

Bailey insiste en que molestias como eructos persistentes o problemas digestivos no deben pasarse por alto, pues podrían ser la clave para detectar a tiempo enfermedades graves y aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso.