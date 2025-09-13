En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / A joven de 24 años que eructaba varias veces al día le diagnosticaron grave enfermedad

A joven de 24 años que eructaba varias veces al día le diagnosticaron grave enfermedad

Una mujer de 24 años comenzó a eructar varias veces al día sin imaginar que era la señal de una grave enfermedad que cambiaría por completo su vida.

Bailey McBreen fue diagnosticada con cánce de colon etapa 3
Bailey McBreen sufría de síntomas que creía normales.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 08:02 p. m.

Bailey McBreen, una joven de 24 años, comenzó a notar en 2021 un cambio extraño en su cuerpo: eructaba entre cinco y diez veces al día sin razón aparente.

Al principio pensó que se trataba de algo pasajero, quizá una molestia digestiva menor, y no le dio mayor importancia. Pero con el tiempo los síntomas se intensificaron, aparecieron calambres en el abdomen, pérdida de apetito y dificultades para ir al baño, señales que finalmente la obligaron a buscar ayuda médica.

Fue en Florida, Estados Unidos, donde la joven enfermera recibió un diagnóstico devastador.

Tras varios exámenes, los médicos confirmaron que padecía cáncer de colon en etapa 3, una enfermedad poco frecuente en personas de su edad.

Bailey McBreen fue diagnosticada con cáncer de colon etapa 3
Bailey McBreen fue diagnosticada con cáncer de colon etapa 3.
Foto: Redes sociales

“La primera señal de que algo andaba mal, aunque no lo sabía en ese momento, fue cuando comencé a eructar en exceso. Esto no era normal para mí”, relató Bailey en entrevista con el medio NeedToKnow.

La gravedad del cuadro obligó a realizarle una cirugía de emergencia y ahora enfrenta un proceso de quimioterapia que se prolongará hasta finales de agosto.

Publicidad

Aunque el impacto inicial fue abrumador, Bailey asegura que mantiene su fortaleza y sus ganas de vivir. “Recuerdo que lo primero que pude decir fue: ‘No estoy lista para morir’. Todo lo que pude hacer en ese momento fue llorar la vida que solía tener”, confesó.

Desde su diagnóstico, McBreen ha transformado su estilo de vida. Adoptó una alimentación totalmente orgánica, dedica más tiempo a su familia y trabaja en su bienestar emocional, convencida de que el cáncer le enseñó a valorar cada instante.

Hoy, su caso se ha convertido en un llamado de atención para no ignorar las señales del cuerpo, por insignificantes que parezcan.

Publicidad

Bailey insiste en que molestias como eructos persistentes o problemas digestivos no deben pasarse por alto, pues podrían ser la clave para detectar a tiempo enfermedades graves y aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

Cáncer

Publicidad

Publicidad

Publicidad