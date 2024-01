A mujer la sacaron del gimnasio por ir a entrenar en brasier: "Es lamentable"

En las redes sociales, ha surgido una controversia en torno a la expulsión de una joven mexicana de un gimnasio local por entrenar en 'ropa inadecuada'. El incidente, capturado en un video que se volvió viral, la mujer contó que le pidieron abandonar el lugar debido a la elección de su atuendo para la rutina de ejercicios.

"Solo quiero comentarles, fíjense que el día de hoy decidí usar esta ropa para entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando, que tengo que ponerme una prenda extra, ya me había pasado antes, pues ese es el detalle, lamentablemente", comentó la mujer en el video que se hizo viral.

La vestimenta que la mujer escogió para ir al gimnasio consistía en un brasier gris y leggings negros, dejando de lado la convencional playera o top de ejercicio.

Los gimnasios suelen promover el uso de ropa cómoda que permita la flexibilidad y evite posibles lesiones durante la rutina de ejercicios. Sin embargo, las acciones del personal del gimnasio han generado un intenso debate en las redes sociales. Algunos usuarios argumentan que este tipo de incidentes no deberían ocurrir en el año 2024, considerándolo un atentado contra la libertad de expresión y, posiblemente, un caso de discriminación.

"Que cosas, pero se nota poca disciplina para entrenar", "Envidia que tienen de ese cuerpazo", "Si va a entrenar en pelota, entrene en casa", "Pobrecita que no la dejan llamar la atención en el gimnasio a gusto", son algunos de los comentarios que se leen en el video.

Los expertos en deportología y entrenadores suelen enfatizar la importancia de sentirse cómodo durante el ejercicio para maximizar los beneficios y minimizar el riesgo de lesiones. Las críticas hacia la expulsión de la joven siguen dando de qué hablar, donde expresan la aparente rigidez de las normas del gimnasio y la falta de tolerancia hacia las elecciones de vestimenta de los clientes.