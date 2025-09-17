A niño se le metió cangrejo en el oído y tuvieron que sacárselo con pinzas: video es viral

Un día de diversión familiar terminó convirtiéndose en una experiencia que nadie esperaba.

Un niño, identificado como Pedro, tuvo que ser atendido de urgencia después de que un cangrejo lograra meterse en su oído, provocando momentos de tensión.

El insólito episodio fue grabado en video y, en cuestión de horas, se viralizó en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con sorpresa y curiosidad.

El hecho ocurrió mientras la familia disfrutaba de una jornada de playa en México. En la grabación, que ya suma miles de reproducciones, se ve al menor sentado y claramente incómodo, mientras un médico se prepara para realizar un procedimiento que requiere gran precisión.

Con la ayuda de pinzas especiales, el profesional logró retirar al diminuto crustáceo que se había alojado en el conducto auditivo, ante la mirada expectante de los familiares que seguían cada movimiento con nerviosismo.

La madre del niño fue quien decidió compartir el momento en su cuenta de TikTok, acompañando el video con un mensaje que desató carcajadas entre los internautas: “De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado: se metió un cangrejo en la oreja de Pedro. Es muy improbable que algo así pase, pero le pasó”.

Además, aclaró que ningún animal resultó herido y que fue el propio Pedro quien le pidió grabar el curioso procedimiento para no olvidar la experiencia.

El clip, que rápidamente se volvió viral, provocó una mezcla de comentarios entre bromas y asombro. Muchos usuarios confesaron haber descubierto un “nuevo temor” al imaginar que algo así pudiera ocurrirles durante un día de playa.

Aunque se trata de un caso extremadamente raro, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un profesional ante la presencia de cualquier objeto extraño en el oído.

Una atención rápida puede evitar complicaciones como lesiones o infecciones, algo que, en este caso, terminó en una anécdota increíble que hoy da la vuelta al mundo.