Actor de ‘Bella Calamidades’ y ‘Arelys Henao’ trabajó como conductor, ¿quién es?

El pasado 2 de febrero marcó el fin de una era para los seguidores de 'Bella Calamidades', la exitosa telenovela que mantuvo a la audiencia cautiva durante su emisión. Sin embargo, uno de sus actores continúa sorprendiendo al público colombiano en las pantallas de Caracol Televisión. ¿Quién es este actor y qué lo ha llevado a destacar una vez más en la televisión?

'Bella Calamidades', la producción que contó la historia de Lola Carrero, una joven desafortunada que supera los momentos más crueles para alcanzar el éxito tras la muerte de su abuelo, dejó un impacto duradero en la audiencia colombiana. Trece años después de su emisión, el interés persiste no solo en la trama, sino también en el destino de sus protagonistas.

El actor mexicano Pablo Azar dejó una huella imborrable en la memoria de los televidentes colombianos gracias a su participación en 'Bella Calamidades' que se estrenó en 2009, donde interpretó el inolvidable papel de Renato Galeano. Después de 14 años desde aquella producción, El mexicano regresó al territorio colombiano para darle vida a Pancho Fernández en 'Arelys Henao: aún queda mucho por cantar'.

Sin embargo, la trayectoria de Pablo Azar no ha estado exenta de desafíos. El actor confesó haber trabajado como conductor en una reconocida plataforma de transporte debido a las dificultades para conseguir empleo en su profesión. En una entrevista con The New York Times, el actor habló sobre la riqueza de los actores puede impactar sus oportunidades laborales.

Su regreso a la televisión colombiana en la segunda temporada de "Arelys Henao" ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie. En esta nueva producción, Pablo Azar interpreta a Don Pancho, un personaje que se destaca por su astucia y determinación para enfrentar los desafíos que se presentan en su camino. Su relación con 'La Reina de la Música Popular' promete ser uno de los puntos centrales de la trama.