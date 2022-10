Acusan a la reconocida influencer Alexa Sotelo de estafa

Con el HT #EstafaAlexaForex , cientos de usuarios de redes sociales acusaron a la reconocida influencer Alexa Sotelo de estafarlos utilizando Forex, plataforma dedicada al mercado de divisas en varias partes del mundo.

Publicidad

De acuerdo con comentarios en redes sociales, la joven se valió de algunas plataformas como iMarketsLive para estafarlos, creando retos y pidiendo dinero, en una especie de pirámide ilegal.

El reto consistía, de acuerdo con los denunciantes, en consignar 50 dólares en una cuenta de ahorros y se prometía que a los dos meses las ganancias eran de 5.000 dólares.

Publicidad

BLU Radio se contactó con María Claudia Ruano, una de las víctimas de la estafa, quien señaló que hizo pública su denuncia para evitar que más personas incautas caigan en redes de estafa a través de internet.

Publicidad

“A mí me ingresó una conocida. Yo en este momento entiendo por qué lo hizo y es porque la única forma que tenían estas personas de ganar dinero era ingresando a personas. A ti te prometían, a través de redes sociales, generar ingresos a través de trading”, relató.

“Se apoyan en una plataforma que se llama iMarketsLive, IML, que, hasta donde he investigado, está bien constituida. Son personas que sí generan ingresos con esto, pero el problema está en que esta chica usó esta plataforma de manera indebida para lucrarse individualmente”, agregó la joven de 20 años.

Publicidad

María Claudia sostuvo, además, que en iMarketsLive existen rangos y que lo que Alexa Sotelo pretendía era subir de rango a través de retos con personas incautas.

Publicidad

“Fue un reto que salió de su imaginación y todos pensamos que estaba respaldado por iMarketsLive. Muchas de las personas que ingresamos no estábamos interesadas, pero lo hicimos por el reto porque se prometían ingresos en dos meses”, contó.

Publicidad

¿En qué consistía el reto?

Publicidad

“El reto consistía en transformar una cuenta de 50 dólares a 5000 dólares. Dijo que ese era el objetivo en dos meses. Que teníamos que copiar y pegar señales y nada más. Apenas ingresamos nos metieron a grupos de WhatsApp y desde ahí vimos las cosas raras”, apuntó.

Asimismo, manifestó que las señales que les enviaban a través de WhatsApp “siempre eran fallidas”.

Publicidad

“Siempre se perdía. Las ganancias eran mínimas. Por ejemplo, en mi cuenta yo perdía 10 dólares y ganaba 20 centavos de dólar (…) Después nos dimos cuenta que nos tocaba hacer una recompra y pagar por una academia, de la cual nunca nos hablaron”, manifestó.

Publicidad

Acto seguido, le manifestaron que tenían que pagar una especie de membresía para educación o, por el contrario, meter dos personas más a la pirámide.

Publicidad

“Iniciamos pagando 625.000 pesos (225 USD). Parte de ese dinero iba para la academia de iMarketsLive y otro porcentaje era para fondear una cuenta para hacer trading para el reto. Ella se apoyó en iMarketsLive para que nosotros creyéramos en el reto, cuando en realidad lo había creado ella”, aseguró.

Publicidad

Cabe señalar que trading se trata de hacer estudios de los mercados mediante el análisis técnico, análisis fundamental para invertir (comprar, vender) en diferentes instrumentos financieros con el objetivo de obtener ganancias.

María Claudia Ruano, quien dijo que los retos “no tenían ni pies ni cabeza”, fue enfática en mencionar que el silencio de Alexa Sotelo fue el detonante para que más personas denunciaran el reto ilegal del que fueron víctimas.

Publicidad

“Muchos no tenemos tiempo para dedicarnos al estudio de trading, entonces vimos el reto de Alexa Sotelo como una buena forma de generar ingresos en dos meses, pero perdimos todo”, precisó.

Publicidad

“Nadie nos dio explicaciones. La niña (Sotelo) hizo un envío (audio) de casi dos minutos en donde decía que el reto no había funcionado y ya. Después de eso, publicó otra estrategia de “monetizar las redes sociales” y varios amigos me enviaron un enlace, yo entré y me di cuenta de que era lo mismo”, puntualizó.

Publicidad

BLU Radio se comunicó con Alexa Sotelo para conocer su versión, pero no ha sido posible la entrevista.

Publicidad

A través de un mensaje en Instagram, la influenciadora sostuvo que en su momento dará sus declaraciones ya que se está asesorando legalmente. Señaló que las denuncias en su contra son falsas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

*Escuche en el siguiente audio la denuncia completa: