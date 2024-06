Acusan a Westcol de infiel y Aída Victoria Merlano lo encara en vivo: "No toleraré esto"

Nuevamente el nombre de Westcol se volvió viralen redes sociales, pero esta vez a raíz de una polémica en su contra. Y es que una mujer lo acusó de haberle sido infiel a su novia, Aída Victoria Merlano, con ella durante una fiesta que tuvieron en su discoteca en Medellín.

Pero el hecho que más llamó la atención sucedió durante la transmisión del antioqueño en su cuenta de Kick, pues, allí, llegó su novia a reclamarle todo lo que estaba pasando en vivo y esperando que todos los seguidores de él se dieran cuenta de lo que estaba pasando.

“Normal. Mi novio subiendo una vieja y coqueteando con ella como si nada, como si nada. ¿Tú te crees que soy pendeja o qué monda?. Mira, te voy a decir una cosa: Estoy en esta relación apostándole al amor, supuestamente porque hay que construir y no sé qué”, dijo Merlano durante el en vivo. Ante eso, el antioqueño empezó a pedirle que se calmara porque estaban transmitiendo eso y tenía pruebas de que no era así: “Estás fallando mi amor, porque te estoy diciendo. No paso nada”.

Durante la discusión, Merlano comenzó a decirle que “si tenían nuevos términos en la relación o qué”, por lo que “ella también podría coquetear con otros hombres”, a lo que él le dice que “no puede” y nada paso como dijo la mujer en sus redes sociales. Allí, apagó directo para poder hablar con su novia.

Luego volvió a encender stream y aclaró al decir que no hizo nada malo. Mostró chats y aseguró que la propia mujer involucrada lo tildó de respetuoso al nunca pasarse de manos con ella. Westcol le mostró todo a sus seguidores y dijo que ella fue la que le habló, sí la llamó al privado, pero no para estar con él, sino para que estuviera con sus amigos y alguno 'le hiciera la vuelta'.

No se fijen en títulos amarillistas, acá las respuestas de Westcol después de aclarar TODO. pic.twitter.com/MyAiNkU1XT — Mauro (@x_mauro10) June 27, 2024