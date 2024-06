Westcol, molesto con sus seguidores por dañarle video: "No se paran a pensar"

Nuevamente el nombre del polémico Westcol volvió a ser tendencia en redes sociales este domingo, 9 de junio; no obstante, esta vez no por algún problema suyo, sino porque se mostró molesto con una parte de su comunidad que le dañó un video que estaba grabando en el departamento de Antioquia.

Y es que junto al Muñe, otro creador de contenido, se desplazaron a una zona abandona para hacer una expedición en vivo, a través de Kick, de esa experiencia por lo que fueron con todo su equipo en horas de la noche para poder hacer este video.

Sin embargo, al sitio llegaron seguidores del antioqueño y empezaron a hacer ruidos, incluso, intentaron colarse al lugar para acercarse al creador de contenido, algo que no cayó bien en Westcol por lo que tuvo que detener el video e irse del sitio para evitar problema.

@WestCOL esas ratas que dañaron el stream paranormal son tontos pero de los más grandes ojo no hablo de todos los seguidores de west pero los que estuvieron hay si son la verdad ...lo que acontece que al inicio indica que iva haber un plan B fue claro pero merecen funa obligado pic.twitter.com/2EuV6Ss9MT — Diego Guachagmira (@DGchapi) June 10, 2024

Aunque la reacción del paisa no fue grosera ni muchos menos violenta, sí se mostró decepcionado porque tenía mucha ilusión de grabar esa experiencia. Lo único que hizo fue subirse a su camioneta y salir del lugar de nuevo a su casa.

“El stream estaba tan chimba. Estaba tan emocionado por ir al cementerio. No, pero parce, la cosa es que nosotros cuidamos el hecho de no decir el lugar, dónde estábamos, no sé cómo pu* se filtró. Qué gonorr*, no entiendo por qué, alguien en su sano juicio, un niño rata hace (…) Era muy interesante donde estábamos, pero cuando nos empezaron a llamar y ahí fue cuando estábamos entrando en calor, quedó losmás chimba por hacer. En serio, no sé cómo se paran a pensar en que eso está mal”, dijo el creador de contenido.

Asimismo, confesó que lo tildaron de “llenador”, “creído”, “crecido” y otras palabras por no detener la camioneta para tomarse fotos con las personas que llegaron al sitio, pero por todo lo que sucedió dijo que no le parecía que “se lo merecieran”, pues así no se hacen las cosas.