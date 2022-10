Admiten demanda contra menú escolar sin carne, un día a la semana, en Medellín

La polémica por el acuerdo que busca incluir un “menú verde” o libre de carne durante un día de la semana en los restaurantes escolares de Medellín continúa. Con una demanda de nulidad, que fue admitida por un juzgado de Medellín, expertos de ciencias agrarias de la Universidad Nacional pretenden frenar el acuerdo.



Según el profesor Héctor Jairo Correa, quien lidera el proceso, con la iniciativa se vulneran varios derechos de los menores y así lo ha sostenido desde que se propuso el proyecto en 2017.



“Básicamente, sería el derecho a una alimentación equilibrada, el derecho a la educación, al libre desarrollo de su personalidad. Incluso, la misma Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud recomiendan el consumo de carne”, señaló Correa.

El concejal Álvaro Múnera, quien fue proponente del proyecto, explicó que la administración municipal será la que responda ante este proceso debido a que el acuerdo ya fue sancionado.



Además, aseguró que no es una novedad que haya días en que los estudiantes no coman carne en el restaurante escolar, debido a que el menú fue diseñado para estar balanceado y aportar los nutrientes que ellos requieren.



“Su actividad económica y docente que es producir animales para el consumo, allá ellos, pero no atacando una realidad que no nos la estamos inventando nosotros y es a nivel mundial. El Día sin Carne lo tienen en Australia, en Bélgica, en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá”, señaló el concejal.



El juzgado tendrá 30 días para decidir si aplica medidas cautelares.

