¡Agéndese! HJCK transmitirá el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá

Del 17 al 20 de abril se cumplirá el IV Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá y la emisora HJCK estará en el Teatro Colón para grabar y luego trasmitir en diferido, en forma exclusiva, los conciertos que se ofrecerán en el evento.



Prográmese para este puente de Semana Santa y siga los detalles de este magno evento:



Jueves Santo (18 de abril)



- A las 11:00 a.m. se presentará la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, dirigida por Olivier Grangean. Ustedes podrán oírlo en HJCK.com a las 5:00p.m. El programa estará integrado por las siguientes obras:



* Danzas húngaras N° 1 en sol menor N° 3 en fa mayor y N° 10 en fa mayor de Johannes Brahms

* Concierto para cuatro cornos en fa mayor Op. 86 de Robert Schumann en el que actuarán como solistas Arnaud Delépine, José José Giménez, Erwin Rubio y Gabriel Betancur y la Sinfonía Nº 5 en si bemol mayor D.485 de Franz Schubert.



- A las 5:00 p.m. se presentará la Filarmónica de Konstanz, Alemania, dirigida por Ari Rasilainen (Finlandia), que contará con la participación de la soprano australiana Cornelia Horak. Podrá escucharlo en HJCK.com a las 10:00 p.m. El repertorio escogido es el siguiente:



* Sinfonía Nº 3 en re mayor D.200, Salve Regina en la mayor Opus Póstumo 153, D.676 de Franz Schubert y de Johannes Brahms su Sinfonía N° 1 en do menor Op. 68.



Viernes Santo (19 de abril)



-A las 11:00 a.m. se presentará el Trío Alba, integrado por la violinista alemana Livia Sellin, la pianista chino-austriaca Chengcheng Zhao y el violonchelista austro italiano Philipp Comploi.. Usted podrá oírlo a través de HJCK.com a las 5:00 p.m. y tendrá un programa integrado por:



* El Nocturno en mi bemol mayor Op. 148 D.897 de Franz Schubert, el Trío en sol menor Op. 17 de Clara Schumann y el Trío No 1 en re menor Op. 63 de Robert Schumann.



- A las 5:00 p.m. en el Teatro Colón de Bogotá, se ofrecerá un concierto, a cargo del Coro de Cámara de la Universidad de Música de Viena, dirigido por Alois Glassner. Usted podrá oírlo a través de HJCK.com a las 10:00 p.m.



El Trío interpretará las siguientes composiciones:



*De Johannes Brahms: Por qué se les da la luz a los laboriosos – Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen op. 74/1



*Cuatro canciones para coro femenino con dos cornos y arpa Op.17



*De Franz Schubert: Bueno es dar gracias – Tov lehodos (Psalm 92) D 952



*De Robert Schumann: De: Cuatro canciones para doble coro Op. 59 – An die Sterne – A las estrellas -Talismane – Talismanes



*De Johannes Brahms: Oh Salvador, abre los cielos – O Heiland, reiß den Himmel auf op. 74/2



*De Franz Schubert: Serenata – Ständchen D 920



*De Johannes Brahms: Siete canciones Op. 62: -Rosmarin – Romero, -Von alten Liebesliedern – De canciones antiguas, -Waldesnacht – La noche del bosque, -All meine Herzgedanken – Todos los pensamientos de mi corazón.



*De Franz Schubert: el canto del triunfo de Miriam – Miriams Siegesgesang D 942



Actuarán como solistas: Martha Liliana Bonilla, arpa; Jorge Mejía y John Kevin López, cornos; Mauricio Arias, piano; Cornelia Horak, soprano y Günter Haumer, barítono.



Prográmese con la emisora HJCK y escuche desde su casa, y desde cualquier parte del mundo, estos conciertos que trasmitiremos en exclusiva y en diferido para los oyentes. Recuerden que HJCK es la radio cultural del grupo Blu Radio.