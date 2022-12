Al dejar la universidad por música me tocó vivir en la calle: Yuri Buenaventura

a estudiar economía y en donde afrontó una agobiante crisis económica.

Publicidad

“Yo estudiaba biología marina en Buenaventura y me di cuenta que tenía que estudiar economía porque se estaba desapareciendo los recursos de los pescadores. Cuando llegué a la Sorbona (Universidad de París) empecé a observar que las teorías económicas excluían ciertos pensamientos pero vi que la música y el arte lograban federarlos”, aseguró el artista.

“Con la música se federaba la gente, eso lo observé cuando tocábamos en los vagones de los metros”, recordó.

Publicidad

Por otra parte, contó cómo afrontó una gran crisis económica al dejar sus estudios por la música. “Cuando dejé la universidad por la música el universo cambia. Eso no fue muy rentable al principio porque no hay un regreso financiero, perdí el espacio en donde vivía”.

Publicidad

“Allá no era indigente, se le llama no tener domicilio fijo; la condición humana no se pierde por el hecho de estar sucio en la calle (…) uno no decide irse a vivir a la calle, fue una experiencia”, agregó.