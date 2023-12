Después de someterse a una cirugía de cadera, el cantante Alci Acosta compartió detalles sobre su actual estado de salud y su posible retiro de los escenarios. A sus 85 años, el artista colombiano enfrentó complicaciones que lo llevaron a tomar la decisión de pasar por el quirófano.

En una entrevista con La Red de Caracol Televisión, Alci Acosta describió cómo las dificultades en sus presentaciones musicales y giras artísticas lo llevaron a buscar una solución más definitiva. "Yo me defendía con un bastoncito, pero llegó el momento de que el bastoncito no era suficiente porque me podía caer, así que tenía que agarrarme del brazo o del hombro de una persona", dijo.

La situación lo llevó a consultar a un médico, quien diagnosticó un problema en la columna que requería una cirugía. A pesar de su edad y de haber vivido con este problema durante 10 años, Acosta optó por la intervención para mejorar su calidad de vida.

"Lo que se hizo fue quitarme esas obstrucciones que me estaban tapando los nervios que salen de la columna hacia las piernas", explicó el artista, quien actualmente se encuentra en proceso de recuperación en su casa en Soledad, donde ha completado 30 terapias.

A pesar de seguir las recomendaciones médicas, Alci Acosta expresó su preocupación por la falta de avances significativos en su recuperación. "Ya no soy un muchacho, hace unos días cumplí 85 años, entonces la recuperación es más lenta", comentó.

El reconocido intérprete de 'La copa rota' confesó haber discutido con su médico la posibilidad de un retiro anticipado debido a su condición actual. Aunque el especialista le aconsejó paciencia, el cantante manifestó su deseo de recuperar pronto el movimiento de sus piernas para evitar presentarse en escena en una condición que no le satisface.

"Nuestro anhelo, tanto el mío como el del médico, que me quiere y que desea que yo siga cantando, es que mande ese bastón para el rincón del olvido y por ahí un caminador que tengo y una silla de ruedas", afirmó Alci Acosta.

Con un límite de "máximo dos añitos más", Alci Acosta dejó ver la posibilidad de un retiro artístico en el horizonte. Aunque espera una mejora significativa en su salud, el cantante expresó su gratitud hacia el público que lo ha seguido durante tantos años. "Nos despedimos con honor y con agradecimiento con el público que durante tantos años me ha seguido y nos vamos bien", concluyó.