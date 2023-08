Alina Lozano y Jim Velásquez no harán más contenido juntos; ella le devolvió el anillo de compromiso

Pese que se esperaba que volvieran a estar juntos, Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que definitivamente su relación llegó a su fin. En un video la pareja explicó que lo intentaron, pero siente que lo mejor es cada uno seguir por su camino y dejar todo por terminado.

"No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero es el momento de que cada uno siga su camino", manifestó Alina Lozano en un video en donde le explicó sus razones a los seguidores del por qué todo llegó a su final.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablan de un posible regreso Foto: @jimvelasquezoficial

En el video compartido en redes sociales, Alina Lozano incluso le devuelve el anillo de compromiso al joven Jim Velásquez, quien con la voz entre cortada, acepta la decisión de ella al no seguir con la relación y poner el fin.

Con un abrazo la pareja le dio el final definitivo a su relación, que además estuvo acompañado de unas palabras del joven por la despedida: "Son muchas cosas y muchas heridas abiertas. Intentamos, después de terminar, seguir creando contenido juntos, pero definitivamente no podemos".

En redes sociales los seguidores de la pareja lamentaron la noticia ya que esperaban que pudieran solucionar y seguir adelante con el contenido.

¿Por qué terminaron Alina Lozano y Jim Velásquez?

En un emotivo y largo video compartido en su cuenta de Facebook, Alina, visiblemente afectada, explicó que fue ella quien tomó la difícil decisión de ponerle punto final a la relación debido a ciertas actitudes de Jim que no le agradaron y que afectaron profundamente la confianza que habían construido.

"Esta relación comenzó de manera pública y creo que es justo que termine de la misma forma. Tuvimos momentos maravillosos juntos, pero últimamente han ocurrido muchas cosas que nos han distanciado", expresó la actriz con sinceridad. "Aunque amo a Jim, siento que necesito alejarme cuando el amor ya no es sano para mí".

Alina Lozano Foto: Facebook Alina Lozano

Alina Lozano no dudó en señalar directamente a los videos recientes publicados por Velásquez como una de las principales razones que condujeron al fin de su romance. Específicamente, Alina reveló que se sintió traicionada al enterarse por dichos videos que Jim se había ido de viaje sin informarle, y más preocupante aún, acompañado de su exnovia.

