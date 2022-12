Álvaro Uribe anuncia demanda penal contra el exparamilitar Salvatore Mancuso

Después de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso arremetiera contra Álvaro Uribe por supuestos vínculos con grupos al margen de la ley, el senador anunció que lo demandará penalmente.

Ante los señalamientos de Mancuso, el expresidente salió al paso a través de su abogado, Jaime Granados, que advirtió demandarlo ante autoridades norteamericanas.

"Justamente a Uribe no le tembló el pulso para someterlo a la justicia, no le tembló el pulso para extraditarlo y no le temblará el pulso para seguir actuando ante estrados judiciales en contra de él y de cualquier otro criminal que quiera afectar su honra y buen nombre", dijo Granados.

Cabe recordar que este jueves Salvatore Mancuso también dijo desde una prisión de Estados Unidos que los paramilitares respaldaron financieramente y le prestaron logística con buses y pancartas para la campaña presidencial de Uribe.

Además senadores como Jimmy Chamorro y Manuel Cepeda cruzarán demandas ante el exmandatario y este también hará lo mismo en la Corte Suprema.