Alzate fue víctima de hurto: "Nos acaban de atracar con fierros en la cabeza"

El reconocido cantante de música popular, Alzate, sorprendió a sus seguidores con un impactante testimonio sobre un violento asalto que él y su equipo vivieron en una carretera en Colombia.

En un video que publicó en redes sociales, el artista relató los momentos de angustia que vivieron y expresó su firme llamado a la autodefensa en medio de la creciente inseguridad.

El cantante comenzó su testimonio con un tono desafiante: "Aquí vamos en el bus celebrando la vida, cierto que sí".

Sin embargo, rápidamente pasó a relatar el incidente: "Nos acaban de atracar con fierros en la cabeza, cierto que sí. Estamos en Colombia, nos la habíamos recorrido por muchos años. Llamamos nuestra tierra, y es la primera vez que nos pasa esto, nos atracaron y nos humillaron".

Publicidad

Alzate destacó la gravedad de la situación al mencionar que nunca antes habían enfrentado una agresión de tal magnitud, con amenazas a su integridad física utilizando armas de fuego. "Y lo que está sucediendo, no nos había pasado nunca, fierros en la cabeza", afirmó el cantante.

El artista se mostró decidido a no quedarse de brazos cruzados frente a la creciente inseguridad en Colombia y llamó a la acción: "Entonces, yo también me voy a cerrar, y me los voy a lamer cuando vuelvan, aquí no los vamos a lameran todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse, porque si no es la vida de ellos, es la vida de nosotros".

Finalmente, Alzate lanzó una advertencia contundente a aquellos que amenacen su seguridad y la de su equipo: "Así señores, que donde me vuelvan a parar, aquí van a tener una ráfaga de plomo, hijo de puta".

Publicidad

Aquí el video: