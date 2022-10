Amando a Antonia: Una iniciativa amorosa para la adopción

La idea de este proyecto surge porque “Amando a Antonia es una iniciativa que nació efectivamente del amor que siento por mi hija, es como una manera de nosotros celebrar la forma tan maravillosa cómo sentimos que ella llegó a nuestra vida que fue a través de la adopción.” Comenta Ospino.

Respecto al proceso de adopción Mónica comentó que ha visto que “Las familias que inician el proceso de adopción y les asignan un niño ya grande enfrentan unos retos distintos (…) la gente me llama y me dice yo quiero explorar el proceso de la adopción (…) y lo primero que me preguntan es ¿y si me la van a entregar pequeña?”.

Ospino explicó que el principal impedimento para que se adopten los niños grandes es que las personas “Creen que como tienen más edad va a ser más difícil la vinculación y van a tener problemas (…) ellos tienen una ventaja del proceso y es que ya saben cómo es el proceso, (…) ellos llegan muy conscientes de los que son.”

La invitación de Amando a Antonia es “nos quitemos los temores y que efectivamente tomemos decisiones consientes, basados en información real y no en mitos o en tabúes o en miedos, no dejemos de tomar la decisión por miedo.” En la página web de este proyecto encontrará todas las preguntas que puedan surgir frente al proceso de adopción.

Escuche la entrevista completa con Mónica Ospino en el audio adjunto.