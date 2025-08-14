Amarró, amordazó a su exmujer durante 2 días para obligarla a retomar la relación

Un hombre de 39 años fue detenido en Valencia (este de España) por atar, amordazar y retener a su exmujer en la casa de él durante casi dos días para obligarla a retomar la relación sentimental bajo amenazas de muerte.

La mujer permaneció amordazada y atada de pies y manos, incluso para comer o dormir, momentos en que la desligaba de una mano mientras la otra la mantenía atada con una cuerda más larga a la pata de la cama.

La autoridad judicial ha decretado la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima del detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, según informa este jueves la Policía Nacional.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado sábado cuando el presunto autor contactó con su expareja para entablar una conversación e invitarla a comer en su casa, a lo que esta accedió.

Una vez llegó a la vivienda, le avisó de que después de comer se marcharía al trabajo, pero de forma repentina el hombre cerró la puerta con llave y le prohibió salir de la habitación, a la vez que la amenazaba de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación sentimental.

Durante las amenazas, el sospechoso le arrebató el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa, y la obligó a llamar a su jefe para avisarle de que se encontraba indispuesta y no podría acudir al trabajo.

A la mañana del día siguiente, el hombre salió del domicilio para comprar comida y dejó atada a la víctima de pies y manos con bridas, además de amordazarla para que no gritara.

A la hora de darle la comida, tampoco la desataba en ningún momento. Cuando llegaba la noche, la desligaba de una mano mientras que la otra la mantenía atada con una cuerda más larga a la pata de la cama para que durmiera de esta forma.

Pasados casi dos días, el lunes por la mañana, la mujer aprovechó que su expareja no se encontraba en casa para liberarse, consiguió abandonar la vivienda y corrió descalza por la vía pública para pedir auxilio e interponer una denuncia en la Policía Nacional.