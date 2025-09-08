Publicidad

Amazon apuesta por Rappi para fortalecer su presencia en América Latina

La gigante tecnológica adquirió una participación inicial en la startup colombiana de 'delivery', con una inversión de US$25 millones y la posibilidad de ampliar su participación hasta el 12 %.

Por: Redacción BLU Radio
|
septiembre 08, 2025 06:09 p. m.

Amazon reforzó su estrategia de expansión en América Latina con un movimiento clave: la adquisición de una participación en Rappi Inc., la startup colombiana de entregas a domicilio que en los últimos años se ha convertido en un referente del sector.

Según reportó Bloomberg, la inversión inicial es de US$25 millones, estructurada como un título de deuda convertible, lo que otorga a la compañía de Jeff Bezos la posibilidad de convertirse en accionista de la empresa. El acuerdo contempla además la opción de que Amazon aumente su participación hasta un 12%, siempre que Rappi cumpla con ciertos objetivos establecidos en el contrato.

La apuesta no es menor. Con esta operación, Amazon busca fortalecer su red logística en un mercado donde la competencia con Mercado Libre es cada vez más intensa. El gigante del e-commerce argentino ha liderado en la región gracias a su ecosistema de pagos, marketplace y distribución, por lo que la alianza con Rappi representa para Amazon una vía directa para mejorar sus tiempos de entrega y ampliar su presencia en países clave como Colombia, México y Brasil.

Amazon
Amazon /
Foto: AFP

El acuerdo también abre una ventana tecnológica. Rappi ya es cliente de Amazon Web Services (AWS), lo que facilita sinergias en infraestructura digital y podría acelerar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, análisis de datos y optimización de rutas de entrega.

Para Rappi, el respaldo de Amazon significa mucho más que capital fresco. Implica la validación de su modelo de negocio por parte de una de las compañías más influyentes del mundo y una oportunidad de consolidar su posición en un mercado cada vez más competitivo. La startup colombiana, que nació en 2015, ha diversificado sus servicios más allá del delivery de comida, ofreciendo desde compras en supermercados hasta productos financieros.

Con esta movida, Amazon no solo gana terreno en el comercio electrónico regional, sino que también envía un mensaje claro: América Latina es un mercado prioritario en su estrategia global.

