Amenazó a conductor de app con un cuchillo por si la agredía: "Bájate, no haré nada"

Indignación en redes sociales por la actitud de una señora, que, para muchos, tiene una actitud psicópata o de trauma por alguna situación de su vida. Todo sucedió cuando ella solicitó un servicio de aplicación de transporte y al momento de llegar el conductor lo amenazó con un cuchillo.

"Vámonos de aquí y te voy a decir una cosa, no trates nada raro conmigo porque traigo una cuchilla. No te voy a hacer nada, pero te voy a decir una cosa. Ya ha pasado un carro dos veces con un tipo de otro maldito país y te estoy hablando...”, fueron las palabras amenazantes de la mujer al momento de subirse al vehículo. Si bien algunos comenzaron a criticar su postura, otros la defendieron al ver que “tuvo que vivir experiencias terribles en el pasado”.

En dicho clip viral, el conductor se queda sin palabras al ver la forma agresiva en la que se subió la señora a su vehículo. Sin decir nada, optó por cancelar el servicio y pedirle que se bajara para evitarse problemas ambos y que podía reportarla por su mala actitud: “Ya cancelé el viaje. Tomaré otro viaje”, le dijo.

“Ese tigre, si me meto en el taxi, a mí nadie me vuelve a ver. Me vas a llevar a mi casa, yo voy a llegar bien. Tú no tienes que cancelar el viaje, yo te voy a pagar por lo que tú estás haciendo, ¿me entiendes?”, continuó ella sin escuchar que el servicio no estaba disponible ya, pero él insistió en que tomaría el viaje y ella se baja con un “Good bye” cerrando la puerta con fuerza.

Esto creó un debate en torno si se equivocó o no la señora con su actitud, al igual si el hombre debió o no continuar el servicio pese a las amenazas. Lo cierto es que se viralizó y logró miles de reproducciones.

Este es el video: