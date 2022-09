Amor eterno: mujer lleva tierna serenata a su esposo débil que lleva 70 días en el hospital

"Yo tengo tanto hoy para hablar, que con palabras no sé decir cómo es grande mi amor por ti", fueron las palabras que la mujer le dedicó a su esposo, quien se ve débil en una cama de hospital mientras recibe su tierna visita.

De acuerdo con el video, que se volvió tendencia en las redes sociales, se escucha la serenata en portugués sobre la canción que es 'Como é grande o meu amor por você' del cantante brasileño Roberto Carlos, mientras ambos se miran fijamente a los ojos.

Mientras ella cantaba, los dos se agarraban de la mano y luego, él aprovechó para tocarle la mejilla como un gesto de amor y gratitud.

La cuenta Good News Movement fue la encargada de difundir el video que ya cuenta con millones de reproducciones y en medio de su publicación aseguró que el hombre llevaba 70 días en el hospital.

Varios usuarios aprovecharon para destacar el amor de estas dos personas.

"Por Dios, esto me atragantó. Uf", La mejor serenata que he escuchado en toda mi vida", "¡la forma en que toca su cara! ¡Amor verdadero!", "En la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe", "los 70 son tan dulces que deberían durar más", "Ese toque, hombre", "esto es todo lo que espero: ¡Un compañero que me acompañará hasta el final!", "esto me hace llorar", "¡Estoy llorando!", "Este éxito en tantos niveles.... Hombre construido diferente", "El amor incondicional", "Increíble el poder sanador del amor", "Estos dos son preciosos en todos los sentidos", "Amor así ya casi no existe", fueron algunos comentarios de los usuarios.

