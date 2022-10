Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, se despacha contra prensa argentina

La esposa de Rafael Santos Borré, Ana Caicedo, publicó un trino que generó polémica en redes sociales, a tal punto que varios medios de comunicación en Argentina aseguraron que la pareja del jugador había criticado a la Federación Colombiana de Fútbol y al técnico Carlos Queiroz por no convocar al ‘19’ de River Plate.

Todo comenzó con un tuit de la esposa de Santos Borré, quien además es periodista, en el que daba una opinión que muchos interpretaron como una crítica al nuevo entrenador de la tricolor, quien no llamó al jugador de River para la gira de amistosos en Asia de este mes de marzo.

Luego de la publicación, varios medios argentinos aseguraron que Caicedo de había “calentado” por la no convocatoria de su pareja, por lo que inmediatamente ella misma aclaró que nunca se refirió al entrenador de la selección ni criticó la convocatoria, sino que solo expresó su opinión como periodista.

“Hacen noticia en donde no la hay. No dije que Rafa tenía que ir por encima de alguno de los 4 delanteros porque la están rompiendo toda. No cuestioné los 23 elegidos por nuestro DT. Mi reacción va más por otro lado, un lado más humano y menos superficial”, escribió la esposa de Santos Borré en su cuenta de Twitter, así como publicó una serie de imágenes en las que la prensa se refería, según ella, de manera equivocada a la situación.



[abro mini hilo] Estas fueron unas de las repercusiones de un comentario en el que decía que parece que nada es suficiente. Imaginate que en verdad hubiera dicho algo que ofendiera a alguien o algo irrespetuoso. Hacen noticia en donde no la hay... ¡Me equivoqué por ser genuina! pic.twitter.com/pzkyyLeJBK — Ana Caicedo H (@anitacaicedoh95) March 12, 2019

“Así que los invito a leerme como a Ana, no como la “novia” (que aparte soy la esposa), no como la que quiere generar polémica. Como la profesional que está terminando de formarse”, agregó.