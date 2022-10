Análisis: ¿Es real el fenómeno de las ‘casas del terror’ en Medellín?

Publicidad

En concreto serían 15 las ‘casas del terror’ que se ubicarían en el centro de Medellín, según Óscar Chaparro, director del Centro de Consultoría de Conflicto urbano, quien señaló que el fenómeno es mucho más grande de lo que se cree. (Lea también: A prisión presuntos responsables de casas de pique en Buenaventura )

“Hace tiempo lo decimos en la corporación: el fenómeno existe y no solo lo decimos nosotros. En octubre 9 el ministro de Defensa ratificó que 24 personas en Antioquia, 7 de ellas en Medellín, fueron víctimas de estas casas”.

Agrega el director de esta ONG que las autoridades dicen no tener evidencia de las casas pero los muertos siguen apareciendo y reseñó las diferencias marcadas que existen entre los lugares de este tipo que se encuentran en Buenaventura y las casas de Medellín.

“Las casas de pique de Buenaventura se usan para tortura y castigos físicos, las casas del terror de Medellín están en el contexto urbano, es manejada por diferentes actores del conflicto y allí se cometen todo tipo de actos atroces. El nombre se le da por lo que genera en la comunidad”.

Estas no son acciones aleatorias, pues según el experto estos grupos ilegales “se dedican a este trabajo y si la orden es que no debe haber cuerpo saben cómo lo hacen, lo desaparecen. Esta gente se ha especializado en todo lo que tiene que ver cómo cortar, dónde se siente más dolor, etc”.

Además, en esos grupos criminales existen elementos de santería y de religiosidad popular bastante fuertes, pero más que la santería es el ajuste de cuentas la motivación de estos crímenes.

“La persona que ingrese ahí, debe algo y según lo que deba será el tamaño del castigo, puede que salga vivo pero si es algo demasiado delicado no volverá a salir, sino que aparecerá en bolsas, colchones, picado o en el Río Medellín, en fin. El año anterior se hablaba de que el Río Medellín parecía el nuevo Río Cauca en la época de la violencia en 1950, pues se tiraban a los muertos para que los sacaran en otra parte”.

-Si alguien desaparece dicen ‘búsquelo en la quebrada’: testigo de ‘casas del terror’

Oscar compartió en Luna BLU el testimonio de un testigo directo de las casas del terror en el centro de Medellín (la voz fue alterada para proteger al testigo): “Se ha hablado mucho de las casas del terror o picaderos. Eso existe en la Comuna 10, no es una invención. Cogen si usted es un consumidor mayor, de categoría 5, llegan a una plaza, se sientan, consumen, gastan al por mayor. Llegan sin plata a que les fíen, los encargados de la plaza le fían, pero luego si no pagan en la fecha pactada y no vuelve, lo buscan. No hay cómo esconderse”.

“Los consumidores de droga que no pagan en fechas pactadas, son buscados por estos grupos, no hay cómo esconderse. A usted le dicen la primera vez que se le fía hasta tal fecha y si en esa fecha no pagó no le dan sino un plazo más. Si no cancela lo que consumió, lo paga con su cuero. Lo cogen, lo pican y lo mandan a la quebrada”, agrega.

El hombre indica también que a estas casas del terror pueden llevar “a los que no estén de acuerdo con la plaza, a los que se les afloja la lengua y cuentan detalles de la plaza, los que sueltan la lengua son los que pican. Si la gente pregunta o cuenta que se desapareció ‘fulano’, dicen ‘búsquelo en la quebrada'”.