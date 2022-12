Aplaudo la valentía de Lina Tejeiro de reconocer los errores de la vanidad: Linero

“El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso: - Ah! Ah! He aquí la visita de un admirador! - exclamó de lejos el vanidoso en cuanto divisó al principito. Porque, para los vanidosos, los demás hombres son admiradores”, así nos hace conscientes Antoine de Saint-Exupéry de la manera cómo la vanidad determina las relaciones humanas.

Lo cierto es que todos tenemos algo de vanidosos y nos gusta ser admirados por nuestras características intelectuales, por la belleza, por las proezas que hemos realizado o por cualquier atributo que creemos tener.

Hay que ser muy cuidadosos en no dejarnos arrastrar por esta emoción, porque podríamos terminar viviendo en la irrealidad o luchando por ser lo que realmente no somos.

Estas reflexiones me vienen luego de ver el mensaje que puso la linda modelo Lina Tejeiro, el cual acompañaba unos videos en un quirófano, los pedazos de biopolímeros que le sacaron y decía: “Pensé mucho si publicarlo o no, pero sé que muchas hemos sido víctimas de la vanidad. Tuve que ser intervenida quirúrgicamente para retirar biopolímeros de mis glúteos ya que hace unos 6 años me habían inyectado en un spa… se suponía que era un medicamento para fortalecer y quitar la flacidez de mis glúteos… Empecé a sentir adormecimiento en una pierna, calambres, dolores en los glúteos. Mi única intención con esta publicación es concientizar a todas las mujeres para que piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético y si tienen biopolímeros, se los retiren cuanto antes”.

Con este mensaje demuestra que, además de ser una mujer inteligente y linda, es valiente en reconocer los errores que ha cometido y trata de inspirar a las demás personas.

La estética se ha vuelto una gran presión para todos –hombres y mujeres- las burlas, las críticas, los elogios, fungen como auténticas maneras de forzar a las personas a vivir de las apariencias, a tratar de cumplir con unos estándares de belleza, siempre tan convencionales como arbitrarios, y exige que todos sean capaces de entender que el valor supremo es la vida, la salud, y que nunca se puede poner en riesgo.

Al fin y al cabo el que te ama, lo hará por lo que eres y no por la apariencia, el dinero o el poder que tengas, ya que todo amor o admiración que no se asiente en la esencia de las personas, terminará siendo efímero y un embuste.

