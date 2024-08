Maximiliano Barrientos, un argentino que trabaja en Ucrania, ha generado controversia con sus declaraciones sobre los trabajadores hispanohablantes en el país en medio del conflicto actual. En un video, Barrientos expresó su frustración con la conducta de algunos hispanos que, según él, no están cumpliendo con los estándares necesarios para enfrentar la situación de guerra.

Barrientos acusó a varios trabajadores hispanos de carecer de unidad y responsabilidad. A pesar de la gravedad del conflicto en Ucrania, afirmó que muchos se quejan constantemente y no invierten en su propia protección, como en la compra de blindajes. Este comportamiento, según él, no solo pone en riesgo su seguridad, sino que también afecta negativamente la percepción de los hispanohablantes en el país.

"Porque ya me tienen cansado. Todos los colombianos acá en Ucrania, así es, los colombianos son los que me están rompiendo las bolas, ¿y sabe por qué? Ucrania, bro, se respeta. No puedes venir a robar acá a Ucrania; no puedes venir acá ni a ninguna parte del mundo a dejar a una mujer embarazada y querer escapar después. Eso hacelo en Colombia, en México, en Argentina, donde la ley es un poco lenta, pero no mientras yo esté acá. Y yo invito a todos los latinos decentes —que hay pocos— a que denuncien a sus camaradas, a que los manden al frente, man, a todos esos borrachos que están ahí ensuciando el nombre de sus países, porque si vieras la clase de gente que son, y luego salen a querer llamarse comandos, como el Titi, por ejemplo", dice Barrientos.

Además, el testimonio de Barrientos criticó la conducta de ciertos individuos que no cumplen con las expectativas militares. Expresó su descontento con aquellos que, en su opinión, no demuestran la disciplina y el comportamiento adecuado, lo que podría tener repercusiones en la imagen de los trabajadores hispanos en Ucrania.

Publicidad

Barrientos también hizo graves acusaciones sobre la participación de algunos en actividades delictivas y la difusión de información falsa sobre la situación en Ucrania. Según él, estos comportamientos inapropiados están perjudicando la reputación de la comunidad hispana en el país.

Las declaraciones de Barrientos han provocado una variedad de reacciones, desde apoyo hasta críticas. Mientras algunos consideran que sus comentarios abordan una realidad que necesita ser tratada, otros creen que generaliza de manera injusta a todos los trabajadores hispanos en Ucrania.