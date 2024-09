Así fueron los últimos días de La Gorda Fabiola: “Murió desnutrida”, dice César Corredor

Luego de conocerse la noticia sobre la muerte de La Gorda Fabiola, muchos han sido los mensajes en homenaje a su exitosa carrera y a su vida. Uno de los que se pronunció, con profundo cariño, fue el también humorista colombiano César Corredor, más conocido como Barbarita. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, recordó divertidas anécdotas que vivió con su amiga, quien, cabe recordar, falleció este jueves tras complicaciones de salud.

Corredor, conocido por su personaje de Barbarita en Sábados Felices, reconoció estar devastado y triste tras el fallecimiento de quien llamó su gran amiga y colega durante años. Dijo que se enteró de la noticia minutos antes de una reunión que estaba a punto de tener en Cali, pero, antes de entrar, quedó en “shock” y rompió en llanto “porque no sabía qué hacer” en ese momento.

La Gorda Fabiola, su esposo, César Corredor y Heriberto Sandoval Foto: cuenta de Instagram: @gorditafabiola

“Ha sido muy duro porque La Gordita estuvo con nosotros grabando hace nueve días y pues sí, la vi delicada, pero tuvo el valor de ir y compartir con nosotros (…) Estaba en la clínica, no la molesté. Me informaba a través de su Polilla y su hija”, recordó sobre su estado de salud los últimos días.

Estaba desnutrida, contó

Corredor reveló que la familia de La Gorda fue la que le dijo que ya estaba en una etapa complicada de salud, pues, incluso, estaba desnutrida y batallaron para que se alimentara bien en esos días difíciles, siguiendo las recomendaciones médicas.

“La sacaron, la desnutrición. Polilla peleó mucho con ella estos últimos días, en el buen sentido. Le decía: ‘Coma Gordita, tiene que alimentarse, comer la proteína’ porque ella solo sus tajadas y el arroz. Entonces, no estaba comiendo juiciosa lo que el médico le ordenó#, comentó.

La 'Gorda' Fabiola Foto: Instagram

¿Por qué estaba desnutrida?

“Porque como ella se practicó la manga gástrica, el bypass gástrico y, aparte, sus problemas de diabetes y muchas otras cosas que se le fueron sumando. Entonces, al no tener los nutrientes del cuerpo, recordemos que somos como un carro, o sea, si usted no le da el mantenimiento y no tiene los elementos necesarios, como vitaminas, vamos perdiendo defensas y todo (…) Una paradoja de la vida, una gorda muriendo desnutrida”, señaló.

Recordó también que La Gorda le dijo que le había "cogido fastidio" a varios alimentos, como el pescado. A lo que él le respondió que tenía que comer más que arroz y tajadas de plátano. Incluso, el mismo Polilla pidió ayuda a sus amigos para que hablaran con ella.