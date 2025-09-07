Así puede fortalecer su liderazgo a través de la comunicación efectiva

La comunicación efectiva se ha convertido en una de las habilidades más valoradas en el ámbito laboral. No se trata solo de hablar con claridad, sino de escuchar activamente, manejar las emociones y proyectar confianza en distintos escenarios.

De acuerdo con especialistas en liderazgo y comunicación, existen estrategias que permiten fortalecer estas competencias y que pueden aplicarse en cualquier entorno:



Escuchar antes de hablar: comprender a los demás facilita resolver conflictos y tomar mejores decisiones.

Desarrollar inteligencia emocional: reconocer y manejar las emociones propias y ajenas ayuda a mantener la calma en momentos de presión.

Adaptar el mensaje: ajustar el tono y la forma de expresarse según la audiencia aumenta la efectividad del discurso.

Practicar en entornos simulados: ensayar entrevistas o presentaciones en condiciones similares a la realidad genera seguridad y naturalidad.

Fortalecer la marca personal: una comunicación coherente y auténtica refuerza la credibilidad y la reputación profesional.

Con el fin de profundizar en estas herramientas, en Bogotá se realizará el taller “Liderazgo con Alto Impacto”, un espacio presencial dirigido a directivos y profesionales que deseen potenciar su capacidad de comunicar y liderar.

La jornada, programada para el 30 de septiembre en la Cámara de Comercio de Chapinero, contará con la participación de expertos como Laura Miranda Grosso, psicóloga especialista en organizaciones; Pablo Arango Robledo, periodista de Noticias Caracol y Blu Radio; y Daniel Rincón, comunicador social y coach ontológico.

Los organizadores destacan que el objetivo no es solo mejorar la expresión verbal, sino también ofrecer herramientas para enfrentar entrevistas, escenarios públicos y situaciones de crisis, aspectos cada vez más relevantes para proteger la reputación y fortalecer el liderazgo en las organizaciones.