Así vive millonario estadounidense en Medellín: lujoso apartamento y tiene una Cybertruck

A través del canal de YouTube Yo Soy Plex, se conoció la historia de Kevin, un ciudadano estadounidense de 31 años que actualmente reside en Medellín. Originario de Miami, este joven empresario lleva un estilo de vida lleno de lujos en la capital antioqueña, donde vive en un penthouse con vistas privilegiadas.

En el video, el youtuber y su equipo visitan el apartamento, destacando desde el inicio el ambiente refinado del lugar: “Se respira hombre. Huele a perfume caro, cuore puro”, comenta uno de los invitados al ingresar. El apartamento no solo está lleno de comodidades, sino que también alberga una notable colección de perfumes, que Plex se animó a probar uno por uno.

Kevin también compartió detalles de su pasado y su vida actual. Fue soldado durante cuatro años en Estados Unidos y comenzó su camino en los negocios a los 21 años, incursionando en el ecommerce. Con el tiempo, logró consolidar empresas de suplementación que llegaron a generar ingresos por 10 millones de dólares al año. Eventualmente vendió su compañía y hoy afirma estar retirado, aunque no descarta volver a trabajar. “Estoy retirado, pero es un poco aburrido, creo que volveré a trabajar”, comentó.

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la visita fue la presencia de una Cybertruck de Tesla, en un llamativo color turquesa. El vehículo, descrito como el favorito del youtuber, sorprendió por su potencia. “Es más rápido que el Ferrari”, aseguraron tras una demostración de velocidad que los dejó sorprendidos.

Youtuber prueba la cybertruck Foto: captura de pantalla

Publicidad

Además, el empresario reveló que tiene un Bugatti en Miami, aunque no ha podido traerlo a Colombia: “Lo he intentado traer aquí, pero no me dejaron”, dijo. También mostró su despacho, donde se destaca una escopeta y un gran cuadro de un tigre, elementos que reflejan su gusto particular por lo exclusivo y lo excéntrico.

Finalmente, Kevin compartió una de sus metas personales: formar una familia numerosa. “Mi siguiente meta es tener varios hijos como pueda”, expresó.