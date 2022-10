¡Atroz! A perrita le cortaron la lengua y quien la adoptó no responde

Un acto de barbarie sucedió en el Atlántico con un perrita minifrench, víctima de una mutilación en su lengua que la tiene en delicado estado de salud.



'Chiqui', como fue nombrada la perrita, había sido entregada en adopción el pasado 27 de abril a una estilista en Soledad, pero tres días después la señora llamó al Refugio Supermascostas a manifestar que quería devolverla porque estaba enferma y no quería comer.



Una gran sorpresa se llevó Mely Hernández, directora del refugio localizado en Malambo, cuando vio el estado de salud de 'Chiqui' y sus condiciones.



“Una colaboradora la fue a buscar y la encontró sangrando por la boca y cuando le hicimos la revisión nos percatamos de que tenía mutilada el 70 % de la lengua, lo que le impide alimentarse”, manifestó la veterinaria.



Hernández dijo que indagó a la persona que había adoptado a 'Chiqui' por lo que le había sucedido, pero manifestó que no sabía, incluso, aseguró que se la habían entregado en ese estado.



“Tengo todas las fotografías de cuando rescatamos a 'Chiqui', cómo la recuperamos y la buena condición el día que la entregamos en adopción. Es algo que nos tiene sumamente tristes, lo que le hicieron es un acto de barbarie”, dijo la directora del Refugio Supermascotas.



Debido a la brutal mutilación, a la perrita sus cuidadores no pueden alimentarla normalmente, sino a través de una complicada y dolorosa técnica con jeringas.



Al parecer, a la perrita le habrían estirado la lengua y con un elemento similar a unas tijeras, se la cortaron.





El caso fue difundido en redes sociales y gracias a eso la periodista y animalista Rosa Juliana Herrera Pinto la adoptó. 'Chiqui' fue trasladada a Bogotá y recibe atención especializada para tratar de salvar su vida.