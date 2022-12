Aura Restrepo revela secretos del narco Gilberto Rodríguez Orejuela en su libro

país y que ahora paga condena en Estados Unidos, Gilberto Rodríguez Orejuela

Fue una de las tres mujeres del narcotraficante y está estrenando libro llamado Ya No quiero Callar, en el que se recopilan varias confesiones de Aura Roció mientras estuvo al lado del capo.

“Siempre desde que nos capturaron estaba la idea del libro, no en mi caso, pero si en el entorno. Me llegaron propuestas de periodistas pero por lealtad lo había descartado (…) Hace menos de un año se me dio la oportunidad de participar en una charla con los niños de Ciudad Bolívar y al contarles mi historia y todo lo que había vivido, vi que los había impactado; esa fue mi mejor motivación y ahí arranqué en serio con mi libro”, dijo.

Con respecto a cómo inició su relación con el principal cabecilla del Cartel de Cali, Aura Roció relató el momento en el que lo conoció y que significó un cambio en su vida.

“Yo era inocente, tenía 20 años cuando lo conocí. Yo vendía seguros y terminé en una cita para venderle a Armando Holguín Sarria, que era senador. Él no me compró nada pero me llevó a donde Gilberto, unos pisos más arriba. Estaba con los abogados, un hombre bien respetado, que hablaba con propiedad, muy bueno para los números, ahí me lo presentaron”.

Posterior a ese primer encuentro, Aura Roció tuvo que verse en repetidas ocasiones con Gilberto por temas de trámites relacionados con la venta de seguros y poco a poco se fue formando la relación.

Escuche la entrevista aquí.