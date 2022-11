BanRepública prevé alza temporal en canasta familiar por cambio del dólar

cambio alta que tiene el dólar en la actualidad, generará presiones inflacionarias momentáneas.

Publicidad

"No necesariamente significa que llegue a un aumento sostenido en ese nivel general de precios, eso es lo que queremos, que se entienda que no tiene por qué llevar a un aumento sostenido del nivel general de precios. Cualquier tipo de impacto es de carácter temporal y no debe afectar las expectativas de inflación", indicó el gerente.

El Banco de la República espera que este año la inflación llegue a niveles cercanos a 3 % y que la economía crezca 3,6 %, para crecer un poco más en 2016.

Publicidad

Menor crecimiento económico podría reducir ritmo de reducción del desempleo

Publicidad

El gerente general del Banco de la República, José Darío Uribe, no hizo un pronóstico de lo que será el panorama laboral en 2015, aunque indicó que en un contexto de menor crecimiento, la reducción en el desempleo que se verá en los próximos meses podría reducirse.

“Con un crecimiento de 3,6 es probable que la tasa de desempleo no suba, pero podría suceder también que no baje en la magnitud que está bajando cuando la economía estaba creciendo en 4,5 o 5,0 por ciento, como ocurrió en años pasados”, explicó Uribe.

Publicidad

En su rendición de cuentas, el Banco de la República previó un mejor comportamiento de la economía de Estados Unidos y un crecimiento de China del 7,0 por ciento aproximadamente, que si bien es menor al que se venía presentando, es más alto que varios países que son potencia.