Base de Guantánamo "no forma parte de las discusiones" EEUU-Cuba: John Kerry

El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, dijo que el reclamo cubano de la devolución del territorio que ocupa la base naval de Guantánamo en Cuba "no forma parte de la conversación" por ahora entre su Gobierno y el de la isla.



"No sé lo que pasará en un futuro, pero por el momento, eso no forma parte de la conversación por nuestra parte", dijo Kerry en una conferencia de prensa después de reunirse en el Departamento de Estado con el canciller cubano, Bruno Rodríguez (Lea también: ¿Cuál es el papel de las víctimas en la construcción de paz? ).



Estados Unidos y Cuba restablecieron sus relaciones diplomáticas, 54 años después de la ruptura, y las hasta ahora secciones de intereses en Washington y La Habana comenzaron a funcionar como embajadas.



El anuncio hecho el pasado 1 de julio por ambos gobiernos, seis meses después del anuncio del deshielo, se materializó hoy con la inauguración oficial de la embajada cubana en Washington, en donde por primera vez en más de medio siglo ondea ya la bandera de la estrella solitaria (Lea también: Abrir consulado de Cuba en Miami es mandato sin fondos: alcalde Tomás Regalado ).



La embajada estadounidense en Cuba, aunque ya es una realidad, se inaugurará oficialmente, en agosto cuando el secretario de Estado, John Kerry, viaje para el izado de la bandera de las barras y las estrellas.



EFE.



Estos son los acontecimientos más importantes desde la ruptura de relaciones diplomáticas en 1961:



-3/1/1961. - El presidente republicano de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, rompe relaciones diplomáticas con Cuba y ordena el cierre de la embajada en La Habana dos años después de la llegada de Fidel Castro al poder en la isla y en el contexto de sus deterioradas relaciones desde el triunfo de la revolución socialista en 1959.



-Abril de 1961. - Intento fallido de invasión en la Bahía de Cochinos. Fidel Castro proclama el carácter socialista, marxista y leninista de la Revolución cubana.



-3/2/1962. - El presidente demócrata de Estados Unidos, John F. Kennedy, ordena el embargo económico y comercial a Cuba.



-Octubre de 1962. - Crisis de los Misiles. La URSS retira los 42 misiles nucleares instalados en la localidad cubana de San Cristóbal.



-1965-1973. - Se produce la "Camarioca", emigración de más de 100.000 cubanos.



-1966. - Estados Unidos aprueba la Ley de Ajuste Cubano, que legaliza a los inmigrantes ilegales que alcancen sus playas y les facilita trabajo.



-1977.- El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, establece Secciones de Intereses para resolver cuestiones bilaterales.



-Abril de 1980. - Comienza la salida masiva de cubanos, unos 125.000, del puerto de Mariel, en Cuba.



-15/12/1984. - Cuba y Estados Unidos firman los Acuerdos sobre Inmigración.



-24/9/1992. - El Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley Torricelli, que incluye en el bloqueo cubano a las subsidiarias de empresas estadounidenses que actúen en otros países.



-1994. - Crisis de los "balseros". Salen cerca de 35.000 cubanos, de los que 25.000 son confinados en Guantánamo y Panamá.



-9/9/1994. - Cuba firma con Estados Unidos los segundos Acuerdos sobre Inmigración.



-24/2/1996. - Cazas cubanos derriban dos avionetas de "Hermanos al Rescate".



-12/3/1996. - El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, promulga la Ley Helms-Burton, que permite demandar a quienes negocien con propiedades confiscadas a estadounidenses en la isla.



-25/11/1999 - 28/6/2000.- Batalla legal por la custodia del niño balsero Elián González, que finalmente regresa a Cuba.



-28/10/2000. - Clinton autoriza la venta de alimentos y medicinas a Cuba si paga en efectivo.



-8/6/2001. - Declaran culpables de espionaje en un tribunal de la ciudad estadounidense de Miami a cinco cubanos, el "Grupo de los Cinco", encarcelados desde 1998.



-30/6/2004. - Estados Unidos aprueba nuevas restricciones de viajes a la isla y aumentan las ayudas a los disidentes.



-19/4/2007. - Cuba responsabiliza a Estados Unidos de la liberación del anticastrista Luis Posada Carriles.



-13/4/2009. - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, levanta las restricciones de viajes y envíos de remesas a Cuba y adopta medidas para facilitar las comunicaciones.



-3/12/2009. - Detienen en Cuba al contratista estadounidense Alan Gross. Es condenado en 2011 a 15 años de prisión por "actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado".



-14/1/2011. - Obama anuncia la flexibilización de las restricciones de viajes y envío de remesas.



-28/3/2011. - El expresidente Carter visita Cuba.



-19/7/2013. - Se reanuda en Washington el diálogo migratorio.



-3/4/2014. - Estados Unidos revela que su Agencia de Ayuda al Desarrollo (USAID) mantuvo hasta 2012 su proyecto de red social para Cuba "ZunZuneo" para fomentar la disidencia entre la juventud.



-17/12/2014. - Raúl Castro y Barack Obama anuncian el inicio del proceso para el restablecimiento de relaciones bilaterales, acordado en una conversación telefónica dos días antes. Ese día se produce el canje del estadounidense Alan Gross por tres cubanos encarcelados por espionaje, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero.



-7/1/2015. - 12/1/2015. - Cuba excarcela a los disidentes de la lista de 53 presos políticos elaborada por Estados Unidos.



-15/1/2015. - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia la relajación de los requisitos de las normas sobre exportaciones, viajes e intercambios de divisas con Cuba y la medida entra en vigor al día siguiente.



-21/1/2015. -22/1/2015. - Se celebra en La Habana la primera ronda de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos.



-27/2/2015. - Se celebra en Washington la segunda ronda de negociaciones.



-16/3/2015. - Tercera ronda en La Habana, en el mayor hermetismo.



-11/4/2015. - Obama y Castro se entrevistan por primera vez, con motivo de la Cumbre de las Américas, en Panamá. Cuba participa por primera vez en esta cita continental.



-21/5/2015. - 22/5/2015. - Washington acoge la cuarta ronda de negociaciones.



-29/5/2015. - Cuba sale oficialmente de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora cada año el Gobierno de Estados Unidos.



-1/7/2015. - Estados Unidos y Cuba anuncian el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas.



-20/7/2015.- Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones diplomáticas y las secciones de intereses en Washington y La Habana comienzan a funcionar como embajadas.



EFE





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El comandante de la tercera brigada en Cali se refirió al ataque contra un CAI que se presentó en el sur de la ciudad. Señaló que el plan candado se mantiene en la capital del Valle del Cauca hasta dar con los responsables.

Publicidad

-En Caracas se adelanta el proceso de traslado de los restos de un colombiano hallado en una fosa común en Ureña el pasado mes de mayo.

-Con la participación de las autoridades civiles y militares la plaza de la paz de Barranquilla se vistió de tricolor para la conmemoración del día de la independencia nacional.