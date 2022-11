Buscan prohibir alquiler de vientres de mujeres colombianas a parejas extranjeras

Este martes se debate en el Congreso la prohibición del alquiler de vientres de mujeres colombianas por parte de parejas extranjeras. La práctica, conocida como maternidad subrogada, se regulará únicamente para matrimonios colombianos que por razones de salud no pueden tener hijos y acuden a alquilar un vientre.



Colombia se ha convertido en un país atractivo para que parejas extranjeras alquilen vientres de mujeres colombianas sin regulación alguna. El representante del Centro Democrático Santiago Valencia, ponente del proyecto, explicó las razones por las que la práctica debe ser prohibida para parejas extranjeras.



"Vienen niños con síndrome de Down y son rechazados por los padres biológicos como si se tratara de un objeto de comercio; o la madre muere durante el parto y no hay ningún seguro médico ni nada que lo cubra, o al contrario, la madre gestante decide quedarse con el niño, violando de cierto modo el contrato", aseguró Valencia.



Aseguró que precisamente la comercialización de la práctica ha primado sobre el debido ejercicio de la misma. Y que en Colombia son las mujeres con grandes necesidades económicas las que acceden al procedimiento por un costo extremadamente inferior comparado con el que se paga en otras naciones.