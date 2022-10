Búsqueda de restos del cura Camilo Torres, gesto para dialogar con ELN: Santos

"Busquemos donde están los restos del cura Camilo Torres, símbolo del ELN, para que en un gesto simbólico podamos continuar en ese proceso de terminar esta guerra y reconciliarnos todos los colombianos”, dijo Santos en lo que es una clara invitación al grupo armado para sentarse a dialogar (Lea también: En 2016 iniciaría fase pública de diálogos de paz entre Gobierno y ELN ).

"Espero que muy pronto podamos sentarnos con el ELN para iniciar ese proceso de paz como en el que hemos venido avanzando con las Farc y podamos terminar totalmente el conflicto armado en Colombia", agregó el primer mandatario.

El cura Camilo Torres falleció en un enfrentamiento en Patio Cemento, Santander, cuando hombres del ELN emboscaron una patrulla militar que finalmente le dio de baja.

Según el fallecido general Álvaro Valencia Tovar, comandante de la Brigada V del Ejército, la misma que acabó con la vida del cura guerrillero, los restos los podría tener el hermano del mismo guerrillero, Fernando, quien luego de más de 30 años y gracias a las maniobras del oficial, amigo cercano del subversivo, logró recuperar sus restos (Lea también: Congresistas celebran interés del ELN de iniciar fase pública de diálogos de paz ).



"Creo que él dispuso de ellos aquí, nunca me dijo nada y yo nunca le pregunté. Me pareció entenderle que los iba a cremar. Sé que tienen un mausoleo de la familia. Pero no quise preguntarle más, pues era su secreto de ahí en adelante”, explicó el general Valencia en una entrevista entregada a El Tiempo en 2007.



El mismo artículo señala que, Fernando Torres murió ese mismo año en Minnesota, su esposa Trudy había fallecido algunos años atrás y, al parecer, no tuvieron hijos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Ejército Nacional acaba de confirmar el secuestro masivo de 10 pescadores en las montañas del magdalena medio por presuntos guerrilleros del ELN.



-Juanita León, directora del portal La Silla Vacía informó que en 7 años de funcionamiento no han recibido amenazas y no se había registrado robo de información.



-Uruguay comprobará por medio de tarjetas electrónicas la asistencia de los estudiantes a las clases en los colegios.



-Después de dos rondas del Sony Open que se juega en Hawai, el golfista estadounidense Brandt Snedeker se consolidó como nuevo líder.



-Murió en las últimas horas el hermano de la cantante Céline Dion, tan solo unos días después de la muerte de su esposo.



-EE.UU. confirmó que ofreció "clemencia" a siete iraníes condenados o pendientes de juicio en el país norteamericano, a cambio de la liberación de cuatro prisioneros de doble nacionalidad irano-estadounidense realizada este sábado 16 de enero por Irán.



-Fue creado un nuevo comité palestino para pedir la devolución de los cuerpos de 119 palestinos retenidos por Israel durante largos períodos de tiempo tras morir a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en ataques violentos.