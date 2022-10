C. Suprema rebajó a 23 años de cárcel la condena a cerebro de DMG David Murcia

El cerebro de la pirámide responde por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.



La Corte rebajó la sentencia porque en la decisión de segunda instancia emitida de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en agosto de 2012 no podía aplicar simultáneamente el aumento generalizado de penas.



La Fiscalía acusa a Murcía Guzmán de aprovechar la ingenuidad y necesidad de las personas para captar dinero con la promesa de entregar dividendos hasta del 300 por ciento de lo invertido.





-El presidente Juan Manuel Santos con el secretario General de la OEA Luis Almagro.



-Hay preocupación en el país porque según denuncias el presupuesto del Ministerio de Educación no sería suficiente.



-Ante los medios de comunicación voceros de la empresa DATASOFT de Manizales se defendieron de las acusaciones que tienen al Ministerio de Transporte en el "ojo del huracán”.



-El Gobierno acudió a la Procuraduría para que se investiguen a los alcaldes de tres departamentos afectados por el Fenómeno del Niño que no presentaron planes de contingencia para evitar un desabastecimiento de agua.



-Este jueves en Cartagena será presentada la Selección Colombia de béisbol que buscará un cupo al Clásico Mundial que se jugará en Panamá.