Café cultivado por excombatientes de las Farc también se vende en el Festival Gabo

Entre los auditorios y salones donde durante estos tres días del Festival Gabo periodistas de diferentes partes de Iberoamérica han compartido sus trabajos y experiencias, hay un espacio dedicado a las historias de algunos de los antiguos miembros de la guerrilla de las Farc que se acogieron al Acuerdo de Paz.

Se trata de la carpa de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. Allí, se exhiben varios de los proyectos productivos liderados por excombatientes como su estrategia de sostenimiento tras dejar las armas. Manuel Anaya Osorio, es uno de ellos y llegó desde Abejorral hasta el Jardín Botánico para ofreciendo su café especial llamado María Camila.

Publicidad

“Yo lo cultivo en la vereda de El Guadal, en la finca El Picacho. He hecho el proceso desde la siembra hasta llevar la taza de café hasta el consumidor. Me siento muy contento de compartir el café en este evento, pues ha sido todo un aprendizaje. La invitación es que conozcan nuestra posición hoy, tras dejar atrás todo el conflicto, que no generalicen pues somos muchos los que continuamos con la paz”, contó Manuel.

Más información: Con proyecto turístico, excombatientes muestran la riqueza natural de Anorí

Juan Carlos Zuleta, coordinador de la ARN en Magdalena Medio y Nordeste antioqueño, destacó que con estas estrategias formativas y de inclusión económica, los exmiembros de Farc pueden consolidar su proyecto de vida, que van desde iniciativas de ganadería y acuicultura, hasta medidas más estrategias como la empresa de confecciones.

Hoy en Antioquia hay más de 1.300 personas que hacen parte del proceso de reincorporación.

Publicidad