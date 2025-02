“Caí en las estafas”: joven compró cojines por Temu y quedó decepcionada con lo que llegó

Las compras por internet siguen generando historias virales, especialmente cuando los pedidos no cumplen con las expectativas. Este fue el caso de Frida Sahagún, una joven que compartió su experiencia en TikTok tras realizar una compra en Temu y sentirse estafada. Su relato ha captado la atención de miles de usuarios, generando un acalorado debate sobre la confiabilidad de este tipo de plataformas.

"Caí en las garras, en las estafas de Temu", expresó Sahagún al inicio del video que ya acumula miles de reproducciones y comentarios. En su publicación, mostró el producto que había ordenado: un cojín con la imagen de dos zorros abrazados. Con entusiasmo, incluso decidió pedir dos unidades, una para ella y otra para su madre, convencida de que sería un regalo perfecto y decorativo para su hogar.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el paquete llegó a su casa. En lugar de recibir los esperados cojines, solo obtuvo una tela con la imagen impresa, sin relleno ni la estructura de un verdadero cojín. "O sea, es una tela con la imagen impresa. En persona se ve feo", comentó la joven, agregando que si bien la calidad de la impresión era aceptable, el producto no era lo que esperaba y se sentía decepcionada por la experiencia.

El video se hizo viral, alcanzando alrededor de 37.000 'me gusta' y generando diversas reacciones en los comentarios. Algunos usuarios criticaron a la compradora, sugiriendo que no leyó correctamente la descripción del producto. "Temu no estafa... la gente no sabe leer la descripción completa", señaló un usuario. Otro comentó en tono humorístico: "JAJAJAJA y el Temu: yo nunca dije que era bordado".

Otros usuarios, sin embargo, simpatizaron con la joven y se identificaron con su experiencia. "A mí me pasó algo similar con una alfombra que pedí, la imagen se veía genial, pero cuando llegó era solo un pedazo de tela finísima", compartió otro internauta.