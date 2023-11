Camilo Cifuentes contó en Voz Populi que recibió dos puñaladas por defender a su pareja

Camilo Cifuentes es uno de los imitadores que hacen parte del equipo de humor de Voz Populi desde hace varios años. Este miércoles confesó un hecho que lo marcó en su vida personal.

En los últimos programas, Cifuentes ha revelado algunas anécdotas que ha vivido con su pareja y que le gusta compartir con los oyentes de Voz Populi, en el programa que se emite de lunes a viernes desde las 4:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche.

En su más reciente historia, el imitador recordó la vez que recibió dos puñaladas por defender a su pareja sentimental, quien después se volvió su esposa, con la que ya lleva casado varios años.

Todo ocurrió cuando unos delincuentes los interceptaron para robarlos. Estas personas, no contentas con hurtarles sus objetos personales a Camilo Cifuentes y a Lupe, los intimidaron para llevarlos a un potrero con el fin de abusar sexualmente de la pareja del imitador de Voz Populi.

En ese momento, según relató Cifuentes, quien también trabaja como profesor en la escuela de Yo Me Llamo, de Caracol Televisión, se dio cuenta que daría la vida por Lupe sin importar las consecuencias. Por eso, decidió pelear por ella a puño limpio y, en medio de ese forcejeo, los delincuentes le propinaron dos puñaladas.

Camilo Cifuentes se recuperó de esa agresión y para él ese momento fue más que suficiente para saber que ella sería su esposa, pues estaba dispuesto a dar la vida por ella.

"Un día que nos atracaron a Lupe la iban a violar. A mí me encañonaron, nos llevaron a un potrero, a Lupe la iban a violar y cuando yo vi que los dos tipos se la llevaron aparte, yo me enloquecí. Me agarré a puños con ellos, recibí dos apuñaladas y ese día entendí que era capaz de dar la vida por ella", relató en Voz Populi.

Ante esta revelación, Alberto Linero, Felipe Zuleta, entre otros compañeros, reconocieron el acto de amor de Camilo Cifuentes.